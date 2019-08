Pedro Pierluisi juramenta como nuevo secretario de Estado de Puerto Rico

El exrepresentante de Puerto Rico ante el Congreso de EE.UU., Pedro Pierluisi, ha juramentado este 31 de julio como nuevo secretario de Estado después de que el gobernador de esta nación caribeña, Ricardo Rosselló, —quien renunció a su cargo tras multitudinarias protestas— le postulara funcionario a ocupar el cargo a partir de este 2 de agosto.

"En el día de hoy estaré jurando al cargo de secretario de Estado mientras la asamblea está en receso. Entiendo que mañana el gobernador convocará una sesión extraordinaria para que considere la designación", ha declarado Pierluisi este miércoles en una entrevista con el diario El Nuevo Día.

Pierluisi tendrá que ser confirmado por la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses. Ambas cámaras, que se encuentran en receso, deberán convocar a sesiones extraordinarias para confirmar el nombramiento antes del viernes.

"Tenemos que decirle basta ya a la incertidumbre. Tenemos que movernos hacia el frente. Si no me confirman sería triste. No lo digo por mí, sino por Puerto Rico. No podemos seguir con controversias o dilemas innecesarios", se expresó Pierluisi. No obstante, transcendió que Thomas Rivera Schatz y Carlos 'Johnny' Méndez, presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, informaron de que Pierluisi no contará con la aprobación del Poder Legislativo.

El gobernador Rosselló renunció a su cargo la semana pasada, tras 15 días de protestas en la calle por el creciente malestar y el rechazo de los puertorriqueños, que le exigían la entrega del cargo.

La mañana de este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, indicó que eligió a Pedro Pierluisi "para ocupar la vacante de secretario de Estado" después de "mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses" de los puertorriqueños. "Para atender el asunto, estaré convocando una extraordinaria para mañana", avisó el exgobernador en referencia a este 1 de agosto.

¿Quién es Pierluisi?

Pedro Pierluisi tiene 60 años. Nació el 26 de abril de 1959 en San Juan, Puerto Rico. Fue comisionado residente de la isla en Washington, desde enero de 2009 hasta diciembre de 2014.

Fue aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones generales de 2016, en las que fue derrotado por Rosselló.

Para asumir el cargo de secretario de Estado, Pierluisi renunció a su posición en el despacho de abogados O’Neill & Borges, al que había regresado a laborar el 9 de enero de 2017.

Fue miembro del Partido Demócrata, y encargado del comité de campaña del entonces candidato a la presidencia de los EE.UU., Barack Obama, en Puerto Rico.