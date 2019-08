Extraen un tumor cerebral a una mujer que tenía un picazón en un ojo que ella creía que era una simple alergia

La británica Gurcharan Kaur, de 30 años, experimentó recientemente una picazón en un ojo y pensó que se debía a una reacción alérgica. Después, empezó a desarrollar dificultad para parpadear al tiempo que una hinchazón crecía en su ojo. Tras varias semanas en las que no prestó mucha atención a lo que ocurría y estuvo tomando antihistamínicos, se dio cuenta de que sus síntomas se debían a algo más preocupante que a una simple "fiebre del heno".

Un día, la joven, de la ciudad de Wolverhampton, decidió hacerse una prueba ocular estándar casi por casualidad cuando pasó cerca de un salón óptico, y gracias a ello descubrió que tenía graves daños en el nervio óptico de su ojo izquierdo.

Después de un chequeo médico adicional, los doctores descubrieron un líquido anormal en su cerebro y un pequeño quiste coloide, un tumor de crecimiento lento en el centro de su cerebro, justo detrás de su ojo izquierdo. Kaur se sometió a una cirugía cerebral de dos horas para extraer la masa benigna y le recetaron dos meses de medicamentos contra la epilepsia.



"He temido por mi vida. Solo quiero advertir a las personas sobre ignorar lo que pueden ser síntomas bastante graves. (...) Los médicos me dijeron que si no hubiera ido, habría crecido y habría comenzado a tener convulsiones", dijo Kaur.