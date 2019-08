VIDEO: Policías en EE.UU. bromean mientras retienen a la fuerza a un enfermo mental minutos antes de su muerte

Un hombre con problemas de salud mental perdió la vida en agosto de 2016 bajo custodia de unos policías en Dallas, EE.UU., en circunstancias que se mantuvieron en la incógnita hasta que recientemente fue ordenada la divulgación de las grabaciones de cámara corporal de los agentes.

Según informa Dallas Morning News, Tony Timpa, un ejecutivo de 32 años y padre de un hijo, se encontraba en una tienda de pornografía en horas de la noche cuando realizó una llamada al 911 en la que explicó que no había tomado su medicación para la esquizofrenia, tenía miedo y necesitaba ayuda de inmediato.

En el lapso entre esa llamada de auxilio y la llegada de la Policía, Timpa salió de la tienda y, creyendo que alguien lo perseguía, corrió hacia una calle que se encontraba frente a él, de acuerdo con testigos citados por el medio. En ese momento, dos guardias de seguridad privada que se encontraban en el sitio lo contuvieron.

A la llegada de los oficiales, el ejecutivo ya se encontraba esposado. El recuento policial de lo sucedido inicialmente afirmaba que Timpa opuso resistencia con violencia y que fue aplicada solo la fuerza necesaria para evitar que se lanzara hacia el tráfico, pero las imágenes recién reveladas ponen en duda esas afirmaciones.

"Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar", se oye decir al hombre en el video, sin que trascendiera si se refería a los policías, que para ese momento habían solicitado una ambulancia. Un agente colocó su rodilla en su espalda antes de que un compañero procediera a sustituir las esposas por otras.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

Mientras tanto, Timpa, que estaba desarmado, había confesado que se encontraba bajo el efecto de la cocaína. "No necesitas estar retorciéndote, hombre", le indicaron los policías, que se muestran riendo y bromeando a la espera de que llegara un paramédico que le aplicaría un tranquilizante.

El hombre fue retenido contra el suelo —con su cara en el césped— por unos 14 minutos mientras suplicaba que no lo lastimaran, y en un momento dado dejó de moverse. "Tony, es hora de ir a la escuela, despierta", bromeó un oficial, sin obtener respuesta.

"No se acaba de morir, ¿verdad? ¿Está respirando?", preguntó otro, sin que ni él ni sus colegas chequearan su respiración o su pulso. "Espero no haberlo matado", añadió.

Según trascendió, la reanimación cardiopulmonar no fue realizada hasta que llegaron los paramédicos, al menos cuatro minutos después de que Timpa perdiera el conocimiento, y para el momento en que fue puesto en la ambulancia, ya había perdido la vida.

Los tres oficiales presentes habían sido suspendidos y en 2017 fueron acusados de mala praxis con resultado de muerte, pero en marzo de este año se levantaron los cargos y regresaron a su trabajo.