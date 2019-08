Rusia propone a EE.UU. y la OTAN declarar una moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance

Moscú ha ofrecido a EE.UU. y los países miembros de la OTAN declarar una moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance, según declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, en el marco de una entrevista con la agencia TASS, publicada este 2 de agosto.

"Hemos propuesto a EE.UU. y otros países de la OTAN considerar la posibilidad de declarar nuestra moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance, como la moratoria que ha sido declarada por [el presidente de Rusia] Vladímir Putin, que ha afirmado que antes de la aparición de tales medios de estadounidenses en una región determinada, Rusia va a abstenerse del despliegue de los sistemas respectivos cuando los tendremos", señaló.

En ese contexto, el viceministro precisó que Rusia no planea dar credibilidad a las afirmaciones de la Alianza de que no desplegará los misiles nucleares en el territorio europeo.

"Hasta ahora los miembros de la OTAN nos están asegurando que no hay planes sobre lo que el posible despliegue de tales medios con equipamiento nuclear", destacó Riabkov, añadiendo que probablemente no se pueda confiar en declaraciones de este tipo. "La Alianza repetidamente ha incumplido sus propias promesas, cambiado de planes e intenciones. Por eso en la situación nueva, cambiada, no hay ninguna razón especialmente para confiar en tales afirmaciones", subrayó.

Retiro confirmado

El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, confirmó este miércoles que EE.UU. se retirará este 2 de agosto del Tratado INF. "Este viernes marcaremos el final oficial del tratado INF, cuando Estados Unidos se retire", anunció durante su discurso en la 41ª Conferencia Anual Nacional de Estudiantes Conservadores.

Como razones para la retirada de este acuerdo bilateral —firmado en 1987 entre el entonces presidente de EE.UU. Ronald Reagan y el mandatario de la URSS Mijaíl Gorbachov— Bolton señaló la supuesta violación del tratado por parte de Rusia, algo que Moscú siempre ha negado, al indicar que Washington no puede presentar ninguna prueba de estas supuestas irregularidades.

Además, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. subrayó que mientras Washington tiene las "manos atadas" por el tratado INF, China está desarrollando armas de alcance intermedio.