Muestran la eficacia de un tratamiento dietético contra el cáncer

La restricción del consumo de metionina, aminoácido esencial cuyas fuentes principales son la carne, el pescado y los productos lácteos, puede ayudar sustancialmente al tratamiento tradicional del cáncer, estableció un equipo de investigadores estadounidenses al probar la dieta pobre en esta proteína con ratones. Un estudio sobre la cuestión fue publicado el 31 de julio en la revista Nature.

Según el autor principal del artículo, Jason Locasale, de la Universidad Duke, el nuevo método frena el llamado metabolismo de un carbono —proceso vital para la propagación del tumor—, facilitando su eliminación por el uso de la radiación o la quimioterapia.

"Está privando a las células cancerosas de ciertos nutrientes, a un nivel muy básico", explicó el investigador a AFP.

"Hay muchas situaciones en las que un medicamento […] o la radioterapia no funcionan bien, pero si se combina con la dieta [resulta eficaz]", explicó.

Al mismo tiempo, pidió no extrapolar prematuramente los resultados del experimento más allá de los tipos del tumor que figuran en el estudio: el cáncer colorrectal y sarcomas de tejidos blandos. "No es la panacea", advirtió.

A pesar de que la restricción no ha sido probada con pacientes humanos —las investigaciones dietéticas no se patrocinan tanto como pruebas de medicamentos ya que no son tan rentables—, seis individuos sanos mostraron cambios en su metabolismo similares a los detectados en ratones. De este modo, se puede esperar que algún día el nuevo tratamiento sea aceptado por los médicos.