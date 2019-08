VIDEO: Rehenes reducen a un hombre armado que mató a un cliente en una tienda y logran huir

Un video de cámaras de vigilancia recientemente publicado muestra el momento en que un hombre entra a una tienda de autoservicio en la ciudad de Maricopa, en el estado de Arizona (EE.UU.), mata a un cliente y toma como rehenes a ocho personas.

Joel McClain Carson, de 53 años, esperó a que un policía saliera de una tienda Circle K para ingresar con una pistola, disparar en la nuca a un joven llamado Efran Hernandez, de 24 años, y posteriormente encerrarse en la tienda y tomar como rehenes a los clientes.

"Esto no es un juego. No es una broma. No quiero dinero, ni cerveza... vine preparado para morir", dijo McClain Carson, según declaró a la policía uno de los rehenes tras el incidente ocurrido la mañana del 9 de mayo de 2019.

En la grabación se observa el momento en que el hombre, vestido con playera gris, ingresa con un arma a la tienda Circle K y amenaza a los clientes, provocando que una mujer se tire al suelo. Posteriormente, se encierra en la tienda de autoservicio junto con los rehenes.

Los clientes lo someten

Minutos después, McClain Carson camina por la tienda de autoservicio sosteniendo una soda hasta que uno de los rehenes lo ataca y lo tira al suelo. Las demás personas corren a golpear al sujeto, incluyendo una de las trabajadoras de Circle K, que le pega con una caja.

La policía le dijo a la cadena ABC 15 que McClain intentó disparar a los otros clientes y empleados, pero el arma de fuego calibre 22 que había robado falló en ese momento. Cuando su pistola comenzó a funcionar, uno de los rehenes aprovechó para someterlo.

Tras someter a McClain, las personas salieron corriendo de la tienda de autoservicio.

Las autoridades estadounidenses negociaron durante una hora con Carson vía telefónica, hasta que finalmente un equipo de las fuerzas especiales de la policía ingresó a la tienda y le disparó.

Cargos

Carson fue llevado herido al hospital, en donde permaneció una semana. Posteriormente ingresó a prisión, acusado de asesinato en primer grado, secuestro y asalto agravado.