Ronaldo se niega a jugar un solo minuto en un amistoso en Corea del Sur y los hinchas demandan a los organizadores

Aficionados por el fútbol en Corea del Sur demandaron a la compañía organizadora de eventos The Fasta Inc. por publicitar que Cristiano Ronaldo saldría al campo de juego durante un partido amistoso que la Juventus disputó en Seúl, pero finalmente esto no sucedió.

Según detalla Reuters, el delantero de la 'Vecchia Signora' había sido contratado por la compañía para jugar al menos 45 minutos contra el combinado surcoreano K League All Stars el pasado 26 de julio. Sin embargo, no ingresó en todo el encuentro y le aguardaba un estadio lleno de seguidores que habían asistido exclusivamente para verlo a él.

Al concluir el amistoso, se formó una comunidad en línea en el portal web Naver, de Corea del Sur, donde los aficionados protestaron por la ausencia de Ronaldo. Fue cuando dos miembros se comunicaron con el abogado Kim Min-ki para presentar una demanda contra los organizadores del partido.

"Muchos compraron boletos solo para verlo a él", mientras que The Fasta Inc publicitó que la compañía tenía un acuerdo con la Juventus y este estipulaba que CR7 jugaría al menos un tiempo completo y firmaría autógrafos a los fanáticos, explicó Kim.

La demanda inicialmente busca una compensación de unos 59 dólares por boleto y 847 dólares en compensación por la "angustia mental". Kim también se refirió a este último concepto: "Normalmente, en tales casos, a los demandantes se les reembolsa el precio de las entradas, pero puse esto bajo un caso especial ya que la compañía, a través de publicidad falsa, se aprovechó de los fanáticos de la estrella del fútbol". El letrado agregó que, por el momento, hay dos demandantes, pero aseveró que podrían sumarse más de 60.000.

El pasado sábado, la compañía organizadora de eventos emitió un comunicado afirmando que la Juventus incumplió los términos del contrato. El CEO de la empresa, Robin Chang, explicó que solo se enteró de que CR7 no jugaría durante el mismo partido. Además, agregó que mientras se disputada el encuentro, se acercó hasta el vicepresidente de la Juventus, Pavel Nedved, para indagar sobre la razón por la cual Ronaldo no entraba al campo de juego, y este le respondió que el futbolista simplemente "no lo quiere" y que "no hay nada" que se pueda hacer al respecto.

