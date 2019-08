"Tenemos un problema": el líder de los Navy SEAL urge disciplina a sus subalternos tras varios escándalos de drogas y agresión sexual

El líder de los equipos de Mar, Aire y Tierra de la Armada de EE.UU., los US Navy SEAL, alertó sobre problemas sistémicos dentro de esas fuerzas especiales de élite, días antes de que uno de sus exmiembros se declarara culpable y fuera condenado por abuso infantil.

"Tenemos un problema", reza una carta del contraalmirante Collin Green, comandante del Mando de Guerra Naval Especial de EE.UU. (NSWC) —bajo el que operan los Navy SEAL—, en la que apunta a fallas disciplinarias "que deben abordarse de inmediato".

"[Algunas unidades] no han logrado mantener el orden y la disciplina, y como resultado y de manera justificada la cultura de nuestro NSW[C] está siendo cuestionada", escribió el contraalmirante en la misiva, según cita The New York Times.

La carta fue enviada el 25 de julio, y cuatro días después el exintegrante de los SEAL Gregory Kyle Seerden fue sentenciado a 60 años de prisión por abusar de una niña de cinco años, una condena que se suma a otros 27 años que ya enfrentaba por producir y acumular pornografía infantil. La carta de Green no proveyó detalles al respecto.

Sin embargo, es posible que esa directiva se haya debido más directamente a la noticia de que todo un pelotón SEAL fue replegado de Irak, según se comunicó un día antes de la misiva. Se alega que sus integrantes consumieron alcohol durante el despliegue e incurrieron en conducta sexual inapropiada, y un reporte interno días atrás apuntó a que también se detectó entre miembros del pelotón el uso de cocaína.

Otro de los escándalos que han sacudido a las fuerzas de élite corresponde a un caso de alto perfil que involucra presuntos crímenes de guerra: Edward Gallagher, exjefe de operaciones especiales del pelotón Alpha de los Navy SEAL, había sido acusado de apuñalar fatalmente a un miembro del Estado Islámico que estaba herido, pero el mes pasado fue absuelto.

"Como comandante, me corresponde [la responsabilidad]. Como comodoros, a ustedes también les corresponde. Ahora debemos adoptar un enfoque proactivo para evitar la próxima violación del comportamiento ético y profesional", indicó el contraalmirante a sus oficiales, urgiéndolos a extender el mensaje en la fuerza naval.