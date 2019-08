"Estás a un pedo de un desastre": Duterte arremete contra un senador que lo criticó y le reprocha su sobrepeso

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se lanzó el 1 de agosto contra el senador Richard Dick Gordon, quien había expresado su rechazo a la práctica de nombrar a los exmilitares en agencias estatales, informa Manila Standard.

"Mi cerebro se queda en mi cabeza. Tu cerebro, Dick, se está derritiendo y va a tu estómago. Estás a un pedo de un desastre", dijo el mandatario filipino durante una ceremonia en la ciudad de Pasay, al sur de Manila.

"Tu cuerpo no cabe en una ambulancia. Colócalo en camiones de bomberos", agregó Duterte en alusión al sobrepeso del político. Además, comparó su andar con el de un pingüino.

El senador Richard Dick Gordon. / Romeo Ranoco / Reuters

Previamente, Gordon se manifestó contra la presencia de las personas con un pasado en las fuerzas armadas e instituciones de seguridad en las órganos del poder. "Es peligroso porque la autoridad civil debe seguir siendo suprema sobre los militares", aseveró.

Pese a las palabras de Duterte, en una publicación en su cuenta de Facebook, el parlamentario filipino afirmó que no se siente insultado y "considera un amigo" al presidente.

"No me ofenden los comentarios del presidente. Como ya he dicho, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. [...] Me complace que el presidente se preocupe por mi cintura, pero no tiene por qué preocuparse por ello. Mi esposa se ha ocupado de que yo la haya reducido significativamente últimamente. Pero aprecio que él se preocupe por mi salud como yo por la suya", escribió el senador.