Juez de EE.UU. dictamina que la política de asilo de Trump es ilegal

Un juez federal de Washington, DC, dictaminó este viernes que es contraria a la ley la política establecida por el gobierno de Donald Trump, que solo permite solicitar asilo a aquellos extranjeros que tengan previa entrada legal al territorio estadounidense, lo que consideró "inconsistente" con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, reporta The Hill.

El letrado Randolph Moss, designado en el cargo por Barack Obama, calificó esa política como "incompatible" con la mencionada ley. "Los extranjeros tienen el derecho legal de solicitar asilo, independientemente de si ingresan a Estados Unidos por un puerto de entrada prestablecido", y no puede "extinguirse ese derecho legal por regulación o proclamación", sentenció Moss en la corte, recogen medios locales.

La medida implementada por la Casa Blanca ya había sido bloqueada por un juez federal de San Francisco, en el 2018, y ahora está siendo debatida en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

La Administración Trump había argumentado que su política no bloquea a los migrantes que ingresan a los EE.UU. de manera legal, y que de otra forma no serían sujetos elegibles de asilo. Moss no estuvo de acuerdo y apuntó que hay poca diferencia entre las dos interpretaciones, particularmente para los inmigrantes que se ven afectados por tal causa, refiere el medio especializado.

"Como una cuestión de sentido común, nadie establecería una distinción significativa, por ejemplo, entre una regla que estipule que los niños no pueden solicitar una licencia de conducir y una que dicte que los niños no son elegibles para recibir una licencia de conducir", dado que ambas cosas "significan lo mismo", expuso el juez.

De acuerdo con una nueva regla publicada en el Registro Federal el 15 de julio pasado, los solicitantes de asilo que pasen por otro país antes de llegar a territorio estadounidense no serán elegibles para tales fines.

Esa norma se promulgó apenas un día después de que el Gobierno de EE.UU. iniciara su operativo de redadas masivas contra migrantes en situación irregular.