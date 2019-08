Una cámara GoPro revela la causa del mortal accidente de parapente de un famoso 'youtuber' de EE.UU. conocido por sus experimentos científicos

El teniente David Crous, representante de la Oficina de sheriff del estado de Utah (EE.UU.), ha desvelado este 3 de agosto que la cámara GoPro que llevaba encima el 'youtuber' Jonathan Grant Thompson durante su último viaje en parapente ha revelado la causa del accidente fatal que sufrió la noche del pasado lunes.

El teniente David Crouse ha contado a AP que un cambio de viento pudo haber causado el colapso del parapente del creador del canal sobre ciencia y experimentos 'The King Of Random'. La cámara también captó que Thompson había intentado desplegar un paracaídas de reserva, pero no logró hacerlo a tiempo y cayó desde una altura de 30 metros.

Crouse reveló que Thompson no recuperó la conciencia después del impacto contra el suelo y añadió que el video en cuestión es propiedad de la familia de Thompson y no será publicado por las autoridades.

El infortunio le llegó a Jonathan Grant Thompson, de 38 años, mientras volaba en las inmediaciones del parque estatal Sand Hollow. Su cuerpo sin vida fue hallado varias horas después gracias al mecanismo de geolocalización con el que estaba provista la cámara GoPro que portaba consigo.

En su canal oficial de Youtube, que cuenta con más de 11 millones de suscriptores, alcanzó gran éxito gracias a sus interesantes contenidos científicos explicados de manera muy accesible y a sus curiosos tutoriales sobre experimentos espectaculares.