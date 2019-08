El fundador del portal donde el tirador de El Paso publicó un manifiesto pide que se cierre la plataforma

Fredrick Brennan es el fundador del sitio web 8chan, donde el autor de la masacre de El Paso publicó un manifiesto racista poco antes de perpetrar el crimen, pide ahora que la plataforma sea cerrada por haberse convertido en un lugar de divulgación de odio y violencia.

"Cierren el sitio web", afirmó este domingo el desarrollador de 'software' que creó el 'imageboard' en 2013 como plataforma anónima, que abandonó en diciembre de 2018. Según las declaraciones de Brennan, la página "no le está haciendo el bien al mundo".

"Es completamente negativo para todos, excepto para los usuarios que están allí. ¿Y saben qué? Es negativo para ellos también. Simplemente no se dan cuenta de ello", precisó, citado por The New York Times.

Además, el informático dijo a The Washington Post que los usuarios de la página son "una audiencia receptiva para los terroristas domésticos". "Una vez más un terrorista usó 8chan para difundir su mensaje ya que sabía que la gente los guardaría y difundiría", precisó.

Otros tiradores que acudieron a 8chan

El tirador de El Paso no fue el único que usó dicha web para manifestar sus ideas de odio antes de atacar a gente masivamente. De la misma manera lo hicieron el australiano Brenton Tarrant antes de abrir fuego en dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, causando la muerte de 51 personas, y John Earnest, autor del tiroteo en una sinagoga de Poway, en California (EE.UU.), que dejó a una mujer muerta y tres heridos.

Sin embargo, el trabajo del portal no se vio afectado por los tiroteos y sigue funcionando. "He tratado de entender muchas veces por qué [Jim Watkins que ahora dirige el sitio web con su hijo Ron] lo mantiene en marcha y simplemente no lo entiendo", señaló Brennan. "Después de Christchurch, después del tiroteo en Tree of Life y ahora después de este, piensan que todo esto es muy divertido", lamentó.

Brennan precisó que los terroristas propagan sus mensajes no solo con ayuda de 8chan, sino de otras plataformas como Twitter y Facebook, pero indicó que dichos sitios web hacen más por controlar y eliminar contenido prohibido y peligroso. "Eso [el cierre] no evitaría que este tipo de cosas sucedan", pero al menos, aseguró, "los ataques no ocurrirían cada pocos meses".