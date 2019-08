Sonrisas y modelos de agencia: la campaña contra la violencia de género que genera polémica en España

Ah, ¿que todavía no han retirado esta campaña que BANALIZA la violencia de género y parece más un anuncio de mister wondeful?

Pues sigamos insistiendo:

No son “malos tratos”

El #DenunciaVive es ofensivo, no se entiende correctamente

Y no, no vamos a consentir ni un paso atrás. pic.twitter.com/VkdwOQEP1E