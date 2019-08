Así busca México hacer justicia tras la muerte de sus ciudadanos en la masacre de El Paso

Tras calificar la masacre ocurrida el pasado 3 de agosto en El Paso, Texas (EE.UU.), de "acto de terrorismo contra mexicanos", el Gobierno de México ha planteado este martes una hoja de ruta judicial para abordar la investigación en la que murieron ocho de sus ciudadanos en territorio estadounidense.

La tarde del lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ya adelantaba que la Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación. Paralelamente, la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado una serie de medidas, que fueron anunciadas la mañana de este martes, para solventar "una de las tragedias más grandes que ha tocado vivir a las y a los mexicanos en territorio norteamericano".



Una agresión binacional

El canciller mexicano se mostró enfático ante lo que calificó de agresión inaceptable desde cualquier punto de vista" contra mexicanos y mexicanos, ocurrida en una tienda muy conocida entre la comunidad hispana, "una comunidad binacional", dijo.

Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) proporcionará este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los elementos de que dispone para integrar "debidamente la carpeta de investigación que la Fiscalía abrió desde que tuvo conocimiento de estos hechos", explicó el canciller.

Conoce las acciones que emprenderá el #GobiernoDeMéxico a través de la @SRE_mx en relación con los lamentables acontecimientos ocurridos en El Paso, Texas.



De esta forma, se busca dotar a la FGR para participar debidamente conforme a los convenios, tratados internacionales o acuerdos bilaterales en virtud del fallecimiento de ocho ciudadanos mexicanos, en las investigaciones y, en su momento, en el juicio correspondiente.

"Nos preocupa que otras personas piensen igual que este sujeto [Patrick Crusius]. Queremos —y es algo indispensable— participar en la investigación por parte de la Fiscalía General de la República con el auxilio de la Secretaría a mi cargo para poder estimar si hay vínculos de otras personas con este sujeto y si, efectivamente, el manifiesto que se publicó es de su autoría", apuntó el canciller.

Personas acuden al memorial levantado a las víctimas de la masacre de El Paso en la tienda Walmart, en una imagen del 6 de agosto de 2019. / Callaghan O'Hare / Reuters

Aproximadamente una hora y media antes de abrir fuego en el supermercado, el sospechoso habría publicado un manifiesto de cuatro páginas, lleno de retórica racista y antinmigrante, en un foro en línea donde los usuarios pueden publicar de forma anónima. Allí se califica el ataque de Walmart como "una respuesta a la invasión hispana de Texas" y su autor se dice partidario de 'El gran reemplazo', manifiesto de Brenton Tarrant, el perpetrador del tiroteo de Christchurch.

Dado que México ha calificado el acto de terrorista, con base en su Código Penal, el Gobierno mexicano mantendrá este martes diversas comunicaciones con las autoridades estadounidenses, que han situado la masacre como "terrorismo doméstico".

La nación latinoamericana ha insistido en participar en la investigación ante el temor de que se produzcan más atentados en EE.UU. contra mexicanos. "Precisamente por eso queremos participar en la investigación, porque decía el director del FBI, en una comparecencia reciente que él considera, o consideraba en ese momento, que el principal riesgo para ciudadanos norteamericanos y ciudadanos, en este caso mexicanos o de origen hispano, son los supremacistas blancos y su red en Estados Unidos".

El arma homicida

El Gobierno de López Obrador también emprenderá una acción legal respecto al arma homicida. "Sabemos que las leyes norteamericanas son muy permisivas, no obstante que conocemos esa circunstancia, es nuestra obligación iniciar el proceso legal correspondiente y va a ser un tema de perseverancia, esta es una causa central, porque perdieron la vidas mexicanas y mexicanos."

Ebrard también anunció la realización de un encuentro internacional, a fin de establecer una política de defensa y protección común. "¿Defensa de qué? Pues nosotros tenemos que defender la civilización mexicana, nuestros valores, nuestra aportación, pero también tenemos que defender la lengua, la cultura, será el propósito de este encuentro o de esta acción conjunta en los próximos meses", planteó.

La Administración mexicana acordó además con el secretario de Estado, Mike Pompeo, una operación de las autoridades competentes en sus propios territorios en cinco puntos de la frontera conjunta: Tijuana-San Diego; Ciudad Juárez-El Paso; Reynosa-Matamoros; y Laredo-Nuevo Laredo. "Eso ya está acordado y para nosotros es una prioridad", destacó el canciller.

Una nota diplomática

El Gobierno de México anunció que este martes envío una nota diplomática al Gobierno de EE.UU., sin que hasta ahora se conozca su contenido. Sin embargo, la SRE se comprometió a informar a este respecto, así como sobre una reunión que tendrá lugar con el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, aunque sin precisar día y hora.

Aparentemente, México no exigirá a Estados Unidos que deje su discurso de odio en contra de los migrantes. "Viene explicado de una manera más clara en la nota diplomática, pero el planteamiento que está haciendo México de tipificar los hechos como terrorismo, van a tener muchas implicaciones que se van a ir viendo en los próximos días y semanas. Me parece que es lo más sólido y drástico que podemos hacer el día de hoy, y también lo más efectivo, que no quede en una declaración, sino en un proceso legal", zanjó Ebrard al respecto.

Muertos y heridos

Según datos oficiales, ocho mexicanos murieron en el ataque, cuatro mujeres y cuatro hombres, originarios de la ciudad de Chihuahua, Yepomera y Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (norte), Aguascalientes (centro), Torreón, en el estado de Coahuila y Zacatecas (centro-norte).

De las seis personas que resultaron heridas, tres se encuentran en terapia intensiva.

Este lunes fueron liberados los cuerpos de las ocho personas fallecidas. Tres de los servicios funerarios tendrán lugar en Ciudad Juárez y el resto en distintos lugares del país.

"Sin duda, es una de las tragedias más grandes que ha tocado vivir a las y a los mexicanos en territorio norteamericano", subrayó Ebrard para luego compartir detalles sobre el ataque. "Recabamos testimonios muy impactantes de las personas que estuvieron ahí, detalles que hablan de la maldad sin fin de esta persona, entrar a una tienda Walmart en un día de oferta para el regreso a clases, el Walmart lleno de familias, el tipo con toda sangre fría se puso una especie de audífono para no escuchar las detonaciones, ni los gritos de los heridos y, literalmente, entró y disparó a mansalva".