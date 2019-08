Desliz 'nivel Trump': Joe Biden también confunde el lugar de los tiroteos en EE.UU.

El exvicepresidente estadounidense Joe Biden confundió el pasado domingo el lugar de los tiroteos masivos ocurridos en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que se cobraron la vida de 31 personas, y se refirió en su lugar a la ciudad de Houston y al estado de Michigan, informa The Washington Examiner.

Durante un acto de recaudación celebrado en San Diego (California, EE.UU.), Biden condenó los "eventos trágicos en Houston hoy y también en Michigan el día anterior". Según el medio estadounidense, el candidato demócrata a los comicios presidenciales de 2020 luego corrigió sus palabras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, cometió un error parecido este martes cuando confundió el nombre de Dayton con la ciudad de Toledo, ubicada en el mismo estado de Ohio, cuando hablaba sobre las masacares que azotaron EE.UU. el pasado fin de semana.

Por otra parte, Biden declaró que "las palabras del presidente tienen significado", aunque matizó que no responsabiliza directamente de los hechos inquilino de la Casa Blanca. No es la primera vez que Biden tiene un lapsus durante uno de sus discursos. El pasado mes de mayo confundió a que fuera primera ministra británica Margaret Thatcher con la entonces jefa del Gobierno, Theresay May.

Este sábado 20 personas perdieron la vida y 26 resultaron heridas por un tiroteo en una tienda de la cadena Walmart en El Paso (Texas). Menos de 24 horas después se produjo otra masacre en la ciudad de Dayton (Ohio), que dejó al menos nueve muertos y decenas de heridos. Poco después, transcendió un tercer tiroteo en Chicago que dejó siete heridos.

Tras los tiroteos masivos en la nación norteamericana se ha reavivado el debate sobre el control de armas. El mandatario estadounidense ha asegurado que los legisladores de su país deben aprobar leyes más estrictas sobre el control de armas y, posiblemente, vincularlas a una reforma migratoria.