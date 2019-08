Descubren una 'sala de bebida' que pudo ser utilizada por un jefe vikingo hace más de 800 años (FOTOS)

Arqueólogos de la University of the Highlands and Islands han descubierto una gran 'sala de bebida' que pudo ser utilizada por un poderoso jefe vikingo hace más de 800 años. El hallazgo es fruto de las excavaciones realizadas durante mucho tiempo en la granja Skaill, ubicada en las islas Orcadas, al norte de Escocia, según un comunicado publicado este martes por la institución.

La estructura de 13 metros de largo fue localizada debajo de un extenso asentamiento confirmado como una antigua edificación nórdica. La construcción está orientada cuesta abajo hacia el mar y tiene paredes de piedra de un metro de ancho con aproximadamente cinco metros de separación.

En su interior se encontraron bancos de piedra a cada lado, cerámica, una herramienta y el fragmento de un peine de hueso. Los científicos sugieren que se trata de un sitio de alto estatus. Además, el descubrimiento proporciona evidencia importante de las primeras fases de los habitantes de esta granja, que pudo ser ocupada por más de 1.000 años.

Con las excavaciones se pretendía encontrar rastros de las etapas posteriores de un complejo agrícola y una gran cantidad de desechos. "Hemos recuperado un milenio de basureros que nos brindarán una oportunidad incomparable de observar las cambiantes tradiciones dietéticas, así como las prácticas agrícolas y pesqueras desde el período nórdico hasta el siglo XIX", explicó la codirectora del proyecto, Ingrid Mainland.

"La emocionante noticia de esta temporada es que hemos encontrado la sala en Skaill, como sugiere el nombre del lugar. ¡Nunca se sabe, pero quizás el mismo Earl Sigurd se sentó en uno de los bancos de piedra dentro del pasillo y bebió una jarra de cerveza!", agregó Dan Lee, uno de los líderes del proyecto.

Skaill es una palabra nórdica para referirse a 'sala' y Earl Sigurd fue un rey que se menciona en la 'Saga de los Orcadenses', una narración de la historia de las islas Orcadas, cuando se encontraban bajo el dominio escandinavo, y fue escrita en 1.200 por un autor desconocido.