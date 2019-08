Murió Fabio Zerpa, el ufólogo más famoso de Argentina

"Ovnílogo con 60 años de investigación en 18 países de América, Europa y África": así se presentaba Fabio Zerpa en su sitio web. Fue el ufólogo más famoso de la región y falleció este miércoles a los 90 años en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

Zerpa aseguró haber tenido unos 3.000 avistamientos y contactos con Ovnis. Además, teorizaba sobre la vida, la muerte, las energías, el más allá y el más acá: "En esta vida hay que comportarse lo mejor posible para tener el regalo de las vacaciones estupendas que están allá", sostenía.

Nació en Uruguay en 1928 y se radicó en Argentina en 1951. Estudió en universidades de Montevideo, San Salvador y en la Complutense de Madrid, España. Se interesó especialmente por la historia, la antropología, la sociología y la psicología.

Fabio Zerpa en una foto de 1969. / wikipedia.org / Dominio Público

Escribió más de 20 libros sobre extraterrestres, formó ONIFE (Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales) y la revista online El Quinto Hombre.

En la publicación escribían representantes de diversos países del mundo y analizaban las diferentes apariciones. Hay desde relatos de avistamientos en la Provincia de Buenos Aires o Tacuarembó (Uruguay) hasta Egipto.

En la década de los '90, además, empezó a organizar 'viajes a lugares energéticos' en puntos específicos del mundo en los que suceden cosas especiales: el Uritorco (Argentina), el Valle Sagrado de los Incas (México) e incluso Machu Pichu (Perú).

En paralelo, Zerpa siempre desarrolló su costado artístico. Protagonizó series televisivas, obras de teatro, programas de radio y películas. De hecho, fue mientras grababa la serie 'Cóndores de acero' (para el entonces Canal 7, televisión pública) que relató por primera vez el avistamiento de una nave extraterrestre. Era el año 1959 y esa vivencia lo llevó a interesarse por la temática.

El reconocido cantante Andrés Calamaro escribió una canción que se llamó 'Fabio Zerpa tiene razón' y su estribillo decía:

"Fabio Zerpa tiene razón

Fabio Zerpa tiene razón

Fabio Zerpa tiene razón

Hay marcianos entre la gente

No sé que quieren ni de dónde son

Ni que hacen aquí en la tierra

Pero de algo estoy seguro

Que están copando el mundo a traición

Lo dijeron por televisión"

Popular y efectivo al momento de comunicar, estaba convencido de que los ovnis existen y no se cansaba de repetir en entrevistas que no le importaba que no le creyeran.

En una nota que le hicieron en el tradicional medio 'Siete días' le preguntaron:

- ¿Es decir que admite la posibilidad de que haya entre los humanos seres de otro planeta?

- Por supuesto que lo admito.

- ¿Pensó alguien que usted mismo podría ser uno de ellos?

- Mucha gente, pero soy bien terráqueo.

