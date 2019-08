Bolsonaro llama "héroe nacional" a un coronel de la dictadura que torturó a presos

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a calificar como un "héroe nacional" al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los torturadores de la dictadura militar (1964-1985) en su país.

Bolsonaro se reunió este jueves con la viuda del militar, Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra. "Tiene un corazón enorme. Me encanta. No he tenido mucho contacto, pero tuve algún contacto con su marido cuando estaba vivo. Un héroe nacional que evitó que Brasil cayese en lo que la izquierda quiere hoy en día", sentenció a la prensa a su salida del Palacio de Planalto.

Brilhante Ustra, jefe del Destacamento de Operaciones e Informaciones-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-Codi) en Sao Paulo, órgano de represión durante la dictadura, murió en 2015 a los 83 años.

Secuestro y torturas

Entre el 29 de septiembre de 1970 y el 23 de enero de 1974, periodo en el que el coronel estaba al frente del DOI-Codi, se registraron 45 fallecidos y desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV). El informe de la CNV indica que la dictadura fue responsable de al menos 434 muertes y desapariciones.

En 2008, Brilhante Ustra fue condenado por secuestro y tortura, pero su defensa alegó que la acción era contraria a la ley de amnistía, que impide juicios cometidos en esa época. La decisión en primera instancia fue confirmada en 2012 por el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. El coronel siempre negó los hechos.

No es la primera vez que el ultraderechista alaba al coronel. El caso más sonado fue en 2016, cuando Bolsonaro, en memoria de Brilhante Ustra, se mostró a favor de la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff, víctima de torturas durante ese periodo.

Con estas declaraciones, el mandatario vuelve a poner el tema de la dictadura en las portadas de los periódicos, después de la polémica desatada hace 10 días cuando ofreció al presidente del de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, la posibilidad de explicarle de qué manera despareció su padre durante el régimen militar.