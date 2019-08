EE.UU. tacha a China de "régimen matón" por filtrar información de un diplomático suyo en Hong Kong

La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, calificó este jueves a China de "régimen matón" por haber filtrado información personal de un diplomático estadounidense que mantuvo una reunión con miembros del partido prodemocrático de Hong Kong, informa Reuters.

"No creo que filtrar la información privada de un diplomático estadounidense, sus fotos, los nombres de sus hijos, no creo que sea una protesta formal, eso es lo que haría un régimen matón", dijo Ortagus a los medios. "No es así como se comportaría una nación responsable", añadió.

Una "gran insatisfacción"

Este mismo día el Ministerio chino de Relaciones Exteriores expresó su "gran insatisfacción" con las autoridades estadounidenses y exigió a los diplomáticos norteamericanos que "dejen de interferir" en los asuntos de la ciudad, según CNA. La reacción se produjo en respuesta a las informaciones de medios locales que mencionaban la reunión del citado funcionario estadounidense del consulado general de Hong Kong con un "grupo independentista".

En las últimas semanas manifestantes prodemocráticos de Hong Kong (China) han protagonizado numerosas protestas en las calles. Las manifestaciones en la región asiática estallaron a raíz de un proyecto de ley que permite la extradición de sospechosos desde el territorio autónomo a la China continental para ser juzgados.