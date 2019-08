Muere un hombre que fue deportado a Irak a pesar de que nunca estuvo ahí y vivió desde niño en EE.UU.

Jimmy Aldaoud, de 41 años, murió este martes en Bagdad (Irak) tras ser deportado desde EE.UU. a pesar de que nunca había vivido en ese país, no conocía a nadie y tampoco hablaba árabe. El hombre era ciudadano iraquí por descendencia de sus padres, pero nació en Grecia e ingresó legalmente a EE.UU. en 1979, cuando apenas tenía seis meses de edad, informan medios locales.

Edward Bajoka, un abogado de inmigración cercano a la familia de Aldaoud, escribió en Facebook que el deceso parecía estar relacionado con la incapacidad de obtener insulina en Bagdad para tratar su diabetes.

Bajoka también publicó un video grabado dos semanas después de su llegada a Irak, en el que Aldaoud cuenta su situación. "No me dejaron llamar a mi familia, nada", explicó. "Les supliqué, dije que nunca he estado aquí. He estado en este país [EE.UU.] toda mi vida desde que nací… Se negaron a escucharme". Incluso comentó que no tenía un lugar para vivir, que había estado vomitando por falta de insulina, que lo pateaban mientras dormía en la calle y que nadie hablaba inglés.

Por su parte, un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afirmó que Aldaoud tenía "un extenso historial criminal" con al menos 20 condenas desde 1998 hasta 2017, y su expulsión del país fue ordenada en dos ocasiones. Las acusaciones incluían un asalto con arma peligrosa, violencia doméstica, robo a la propiedad personal y allanamiento de morada, según las autoridades.

La Policía local lo arrestó en abril por un cargo de hurto, y finalmente fue deportado el 2 de junio a Irak. "Literalmente lloraba todos los días", aseveró Rita Aldaoud tras comentar que su hermano le dijo que prefería regresar a una cárcel estadounidense. A esta voz se han sumado varias denuncias que rechazan las circunstancias de la deportación. "Murió solo, es injusto", sostuvo Mary Bolis, otra de sus hermanas.

"Jimmy Aldaoud nunca debería haber sido enviado a Irak", expresó el representante demócrata Andy Levin. "Mis colegas republicanos y yo hemos pedido reiteradamente al poder ejecutivo que cese la deportación de personas tan vulnerables. Ahora, alguien ha muerto", agregó el congresista tras señalar que están haciendo todos los esfuerzos necesarios para la repatriación del cuerpo y que pueda ser enterrado junto a su familia.

El abogado señala que su salud mental fue la razón principal de los problemas legales que llevaron a su deportación. A su vez, el portavoz del ICE relató que la institución suministró "un conjunto completo de medicamentos" a Aldaoud antes de ser trasladado "para garantizar la continuidad de la atención".

Además, manifestó que tras una "revisión judicial exhaustiva" se determinó que no había bases legales para favorecer su permanencia en EE.UU.