Declaran emergencia sanitaria en Colombia por un hongo en los cultivos bananeros

Las autoridades colombianas detectaron un hongo que marchita el banano en 175 hectáreas de La Guajira y activaron un plan para frenar su expansión. Se trata del Fusarium R4T, que ha provocado pérdidas millonarias en otros países del mundo.

Aunque las autoridades precisan que no tendría impacto para el consumo humano, se ha declarado la emergencia nacional por prevención. Deyanira Barrero, directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), detalló en rueda de prensa que el hallazgo se produjo "en 6 predios del departamento de La Guajira, luego de una serie de pruebas diagnósticas adelantadas en diferentes laboratorios del mundo".

Según indicaron las autoridades, el 11 de julio ya se había activado el plan de contingencia para desplegar estrategias y contener el avance del hongo. Desde entonces funcionan los protocolos y, entre otras cosas, se restringió el movimiento de material vegetal de plátano y banano, se reforzaron puestos de vigilancia, se extremó el control de cumplimiento de medidas y se articuló más seguridad en la frontera.

De las 175 hectáreas originalmente afectadas por Fusarium Raza 4 Tropical, en 160 ya fue erradicado.

En la misma conferencia, los voceros oficiales afirmaron que "se puede seguir consumiendo banano con normalidad", en vista de que "la enfermedad no afecta la fruta y no representa un riesgo para la salud pública". Además, como el fruto no es un vehículo transmisor del hongo, prevén que la noticia no afectará a las exportaciones.

¡Unidos protegemos la producción de banano y plátano en Colombia!



Seguimos con jornadas de sensibilización sobre el #FusariumR4T para generar compromiso: Seguir las normas de bioseguridad y compartir la información.@asbama_@Fundebancomuni1@ICACOLOMBIApic.twitter.com/xgQUrq6RoC — Fundación Banasan (@FundaBanasan) August 9, 2019

De hecho, Barrero relató: "A pesar de la sospecha sobre la presencia del Fusarium, tuvimos en Colombia la visita de la autoridad sanitaria de la República Popular de China para concertar la ampliación de la exportación de banano colombiano al país asiático".

Según indicó el Centro de Investigaciones del Banano de la Asociación de Bananeros de Colombia, "la enfermedad ataca a la planta y de ninguna manera al fruto", por lo que reafirma que no se trata de un peligro para la salud.

Mientras tanto, se llevan adelante jornadas de sensibilización para ciudadanos y ciudadanas, y se habilitó una línea de whatsapp para consultas de la población.

Las autoridades buscan modificar algunas resoluciones internas (como la 448) para obligar a los trabajadores del campo a aumentar las medidas de bioseguridad. También se analizan líneas de crédito para financiar a pequeños y medianos productores.

En lo regional, el país mantiene fluidas conversaciones con su vecino Ecuador. Desde aquel lado, el Ministerio de Agricultura indicó que se refuerzan las medidas de bioseguridad en la frontera.

Ecuador, Costa Rica, Colombia y Guatemala son los principales exportadores de la zona. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "el banano es uno de los alimentos de primera necesidad más importantes en las zonas tropicales y su producción para la venta en mercados locales es, junto con la producción lechera y la horticultura, una de las pocas actividades que proporciona a las unidades familiares ingresos regulares durante todo el año".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!