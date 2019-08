Famoso locutor australiano publica un desesperado mensaje en Facebook y lo encuentran muerto a las horas

El célebre locutor de radio y presentador de televisión australiano Malcolm T. Elliot falleció este viernes a los 73 años tras un desesperado pedido de ayuda en la Red. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la ciudad de Lismore, Nueva Gales del Sur, informa 7 News Sydney.

Un día antes de su deceso, el hombre aseguró estar solo, desamparado y en situación de calle.

"¿Alguien puede ayudarme? Estoy solo y sin techo en Lismore, y necesito una casa u hospedaje por 3 meses. Soy víctima de una falsa orden de restricción [por violencia o acoso] y me estoy desesperando", escribió este jueves en su perfil de Facebook.

Cuando se le preguntó si estaba bien, el periodista contestó: "No, estoy hecho un desastre". "Simplemente no me lleven flores", escribió en su último mensaje.

"Espero que no vayas a hacerte daño", le escribió su interlocutor, pero ya no obtuvo respuesta. Otro de los comentaristas indicó que el caso "parece un suicidio", pero otro usuario, que se presentó como "yerno" del fallecido, refutó esa hipótesis.

Elliot es recordado por haber revolucionado las ediciones matutinas de los programas de radio en su país en los años 70, imprimiéndoles un toque divertido y excitante a las noticias en una época en que aún no existían las radios FM, señala 2GB, una de las emisoras donde se había desempeñado.

Se detalla que en 2004 se le habían practicado cinco baipases coronarios a causa de sus problemas del corazón y que su salud se había deteriorado en los últimos años. De momento no se indican las causas exactas de su muerte.