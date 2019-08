Horror en Argentina: Un niño de 4 años desaparece de su casa y lo encuentran muerto colgado de un puente

Un niño de 4 años fue hallado sin vida este jueves en la provincia de Tucumán, Argentina. El menor desapareció de su casa por la tarde y, poco después, los familiares encontraron su cuerpo colgado de un puente, atado de un cable, informaron medios locales.

Las autoridades descartan que se trate de un suicidio y aseguran que el menor fue asesinado, cuya hipótesis comparte la familia de la víctima. "Alguien lo ha seguido. Él no se va ir solo al monte, lo han llevado. Yo no me meto con nadie, no entiendo por qué hicieron esto", declaró el abuelo del niño a La Gaceta. Según él, su nieto desapareció solo por 10 minutos.

Conmocion por el crimen de #BenjamínAmaya



Declaraciones de la Abuela del pequeño #Rosa 🔊 《Esto no va a quedar así, lo que le hicieron a Benjamin es un horror, es un animal él que lo mató》 pic.twitter.com/6nQEAy8eel — Radio Contacto (@contacto1045) 9 августа 2019 г.

Por ahora se esperan los resultados de la autopsia para determinar si hubo otro tipo de agresiones. "Entendemos que participó una persona mayor que él. Es muy poco probable que lo haya hecho por sí mismo", explicó Alejandro López, funcionario de la Fiscalía II de Homicidios.

El menor, identificado como Benjamín Amaya, habría salido a jugar y cuando los abuelos notaron su ausencia, lo notificaron a la comisaría y de inmediato se inició la búsqueda. Tras encontrar el cuerpo, a 500 metros de su vivienda, los médicos intentaron en vano reanimarlo.

Una mujer asegura que vio a un hombre cargando al niño mientras el menor forcejaba y gritaba para liberarse, versión que está siendo analizada por los investigadores. "Todo es hipótesis ahora. En esa línea, creo que debe haber sido alguien conocedor de la zona y que despertó confianza en el menor", declaró el intendente del municipio, Carlos Najar.