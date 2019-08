Científicos: Si padeces esta enfermedad no deberías tomar mucho café

Científicos de la Universidad de Harvard (Massachusetts, EE.UU.) estudiaron los efectos del consumo de bebidas con cafeína en personas que sufren migrañas para determinar si esa sustancia funciona como detonante de sus dolores de cabeza y determinaron que tomar menos de tres tazas de café al día no aumentan el riesgo de padecer ese mal, según refleja un estudio que ha publicado The American Journal of Medicine.

La migraña es una enfermedad crónica que afecta aproximadamente a 1.000 millones de adultos en todo el mundo, se caracteriza por provocar dolores intensos en algunas partes del cráneo, genera posibles náuseas e hipersensibilidad al ruido o la luz y puede durar hasta 72 horas.

Estos especialistas realizaron su investigación en 98 adultos con migrañas episódicas, quienes completaron un formulario todas las mañanas y tardes durante más de seis semanas en el que indicaban la frecuencia e intensidad de sus dolores de cabeza y su consumo de café, té o bebidas energéticas.

Los pacientes también proporcionaron información detallada sobre otros desencadenantes comunes de las migrañas: consumo de medicamentos o bebidas alcohólicas, nivel de actividad física, síntomas de depresión, estrés psicológico, hábitos de sueño, ciclos menstruales, etc.

Elizabeth Mostofsky, una de las autoras del estudio, asegura que "el impacto de la cafeína depende tanto de la dosis como de la frecuencia", pero señala que la evidencia para formular recomendaciones dietéticas a las personas con migrañas resultaba "limitada" debido a que la escasez de estudios prospectivos sobre el riesgo inmediato de sufrir dolores de cabeza tras ingerir bebidas que contienen esa sustancia.

Así, el equipo de Mostofsky utilizó los datos para comparar de manera individual la incidencia de las migrañas en los participantes las jornadas que consumían bebidas con cafeína y las que no y concluyeron que los pacientes que toman tres o más tazas de café al día tenían más probabilidades de sufrir episodios ese mismo día o el siguiente.