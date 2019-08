Trump dice que tampoco le gustan las maniobras con Seúl tras recibir "una hermosa carta" de Kim Jong-un

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha revelado este viernes que la víspera recibió una carta "positiva" y "muy hermosa" de Kim Jong-un, al tiempo que dijo respaldar las críticas del líder norcoreano hacia los ejercicios militares que Washington y Seúl realizan conjuntamente.

"Fue una carta muy positiva", señaló el mandatario en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que tendremos otra reunión", añadió Trump, sin precisar cuándo podría tener lugar.

"Realmente escribió una hermosa carta de tres páginas, es decir, excelente de arriba a abajo, una carta realmente hermosa", reiteró el presidente estadounidense.

"Nunca he sido fan de los juegos de guerra"

Trump reveló que el líder norcoreano le expresó su descontento por las maniobras conjuntas de EE.UU. y Corea del Sur. "Como saben, nunca me han gustado tampoco. Nunca he sido fan", aseguró el mandatario, explicando que no le gusta "pagar por eso".

"Deberíamos recibir un reembolso por ello y se lo he dicho a Corea del Sur", indicó el inquilino de la Casa Blanca.

Paralelamente, Trump ha minimizado la importancia de las últimas pruebas de misiles por parte de Pionyang, enfatizando que "no ha habido pruebas nucleares" ni tampoco de misiles de largo alcance.

"Las pruebas de misiles han sido todas de corto alcance", recalcó el presidente, que declaró a los periodistas que "le encantaría darles" la carta de Kim, pero no cree "que sería apropiado".

Misiles de "advertencia"

Trump realizó estas declaraciones después de que Pionyang efectuara cuatro pruebas de misiles en las últimas dos semanas en respuesta a los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EE.UU.

Tras el lanzamiento el pasado martes de dos proyectiles, el líder norcoreano aseveró que se trataba de una "advertencia" para Washington y Seúl. Por su parte, la Cancillería norcoreana calificó los ejercicios de "abierto desprecio y violación flagrante" de los acuerdos alcanzados para mejorar las relaciones entre Pionyang y Washington y garantizar la paz duradera en la península coreana.

El Ministerio constató que la situación actual "está reduciendo drásticamente" su deseo de cumplir los acuerdos, lo que también "afecta a la posibilidad" de conversaciones futuras. En este sentido, advirtió que su país se verá "obligado a buscar un nuevo camino" si Seúl y Washington "afilan una espada" para dañar al Norte.

Este sábado, militares surcoreanos han informado de un nuevo lanzamiento de dos "proyectiles no identificados" hacia el mar de Japón desde la ciudad de Hamhung, ubicada al este de Corea del Norte.

