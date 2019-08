Maduro: "Venezuela está preparada para resistir y vencer el bloqueo racista de Trump"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no duda que su país está preparado "para vencer el bloqueo racista de Donald Trump", según lo expresó en un discurso pronunciado este sábado durante una multitudinaria marcha en Caracas, en la que volvió a reiterar su rechazo a las nuevas sanciones de Washington contra Caracas.

"Le digo al mundo que nos escucha, Venezuela está preparada para resistir y vencer el bloqueo racista de Donald Trump", dijo el mandatario venezolano. "Basta de bloqueo criminal", insistió Maduro, que llamó a la ciudadanía de su país al "combate" para hacer frente a la "agresión imperialista" del Gobierno presidido por Trump, al que lanzó un mensaje rotundo y claro: "Venezuela se respeta".

Más petróleo para enfrentar las sanciones

Maduro agradeció el apoyo mundial que Venezuela ha recibido en su condena del bloqueo impuesto desde Washington. Por otro lado, el presidente venezolano se refirió al opositor Juan Guaidó, al que tildó de "gusano despreciable" y "traidor a la patria" por pedir sanciones en contra de Venezuela. Además, instó a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a aumentar a dos millones de barriles al día la producción de petróleo antes de que termine este año con el objetivo de hacer frente a las actuales medidas punitivas.

Paralelamente, este sábado se ha iniciado una campaña denominada 'No more Trump' ('No más Trump', en inglés), en la que Caracas pretende reunir 13 millones de firmas en contra de las sanciones de Washington con la intención de presentarlas ante la ONU.

Este lunes el inquilino de la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que congela todos los activos del Gobierno de Venezuela en EE.UU. y prohíbe las transacciones con el país latinoamericano. Posteriormente, Caracas pidió a la ONU que proteja a su país frente a las sanciones estadounidenses y responsabilizó a la Administración Trump de dirigir una operación de "crimen organizado transnacional" para apropiarse de los bienes del Estado venezolano.

