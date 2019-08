Alberto Fernández lidera las elecciones primarias en Argentina

Con el 58,62 % de las mesas escrutadas, la alianza que propone a Alberto Fernández para presidente y Cristina Fernández de Kirchner para vice (Frente de Todos) encabeza el conteo provisorio de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina con el 47,01% de los votos a su favor, dejando al mandatario, Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), en segundo lugar, con el 32,66 % de los sufragios. Antes de conocer el resultado final, el líder argentino ya reconoció la derrota: "Hicimos una mala elección", dijo públicamente.

Mientras se espera que el escrutinio continúe durante varias horas más, en el tercer puesto aparece Ricardo Lavagna (Consenso Federal) con el 8,47 %. La participación alcanzó el 75,54 % del censo electoral, mientras casi un total de 34 millones de personas mayores de 16 años estuvieron habilitadas para votar.

La Justicia local había resuelto que los datos del escrutinio temporal solo podían darse a conocer una vez que esté escrutado el 10 % de las mesas electorales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, además de la capital del país latinoamericano —cuatro distritos importantes por su población—, según comunicó la Dirección Nacional Electoral.