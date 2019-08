Informe: menores chinos son forzados a trabajar 10 horas al día para fabricar dispositivos de Amazon

Cientos de adolescentes reclutados para fabricar dispositivos de Amazon en China trabajan extenuantes y en ciertos casos ilegales jornadas laborales para cumplir las metas de producción, de acuerdo con documentos divulgados por la organización China Labor Watch.

El reporte señala que la empresa Foxconn contaba para julio de este año con 1.581 practicantes de entre 16 y 18 años, muchos de los cuales afirman ser sometidos a amenazas y abusos físicos y verbales si se niegan a cumplir con los horarios.

"Se requiere que los pasantes trabajen diez horas al día, y esto incluye dos horas de tiempo extra, además de trabajar seis días a la semana", señala la ONG, subrayando que, pese a que las leyes chinas permiten el empleo de estudiantes no menores de 16 años, tienen prohibido cualquier tiempo adicional o trabajo de noche.

"Varios practicantes fueron contratados para trabajar en turnos nocturnos", indica China Labor Watch, detallando que en general provienen de colegios vocacionales donde se les presiona para que acepten las condiciones. "Para los pasantes que se niegan a trabajar horas extras y turnos nocturnos, la fábrica solicita que los maestros de sus escuelas los despidan", añade.

Según la organización, los maestros en cuestión reciben un subsidio de 425 dólares de parte de la fábrica, mientras que sus colegios ganan 0,42 dólares por cada hora que trabajan sus alumnos. Los estudiantes, por su parte, obtienen un salario de unos 248 dólares mensuales, un 10 % menor al que percibían en 2018.

Entre los testimonios citados por China Labor Watch, Xiao Fang, parte de la línea de producción del altavoz Echo Dot de Amazon, indicó que fue amenazada con que tendría problemas para graduarse si abandonaba Foxconn.

Otros becarios añadieron que deben realizar movimientos repetitivos en posiciones no ergonómicas, lo que se encuentra prohibido por ley.

Foxconn, que también produce equipos de Apple, defiende el empleo de estudiantes pero admite haber incurrido en ciertas situaciones ilegales al respecto.

"Aunque a los internos afectados se les pagaron los salarios adicionales asociados con estos turnos, esto no es aceptable y hemos tomado medidas inmediatas para garantizar que no se repita", indicó la empresa a The Guardian, mientras que desde Amazon afirmaron haber iniciado una investigación y una auditoría en la fábrica donde se reportaron estas irregularidades.

