Ocho cantantes y una bailarina acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

La Agencia Associated Press ha recogido el testimonio de ocho cantantes y una bailarina que aseguran que el tenor español Plácido Domingo abusó sexualmente de ellas. Las denuncias se remontan a la década de los años 80 y se prolongan durante tres décadas. Todas han preferido mantenerse en el anonimato, salvo Patricia Wulf, una mezzo-soprano que trabajó con el cantante en la Ópera de Washington.

Así, Domingo habría presionado a decenas de mujeres para que mantuviesen relaciones inapropiadas con él a cambio de trabajos. Asimismo, se habla de consecuencias profesionales negativas cuando se negaron a mantener estas relaciones. Siete de las nueve acusadoras dijeron que sienten que sus carreras se vieron negativamente afectadas después de rechazar las propuestas e insinuaciones de la estrella.

Todas las mujeres y el resto de testimonios recogidos coinciden en que el comportamiento del tenor era un secreto conocido por toda la profesión y en que las mujeres jóvenes que trabajaban con el cantante recibían el consejo de no quedarse nunca a solas con él, ni en un ascensor, de no quedar a cenar sino a comer, y de no beber nunca alcohol.

🔊 Este es el duro testimonio de Patricia Wulf, la única de las nueves mujeres que acusan a Plácido Domingo de acoso sexual que ha dado su nombre https://t.co/bBS0LcYeyfpic.twitter.com/m9IRmjHZoV — Cadena SER (@La_SER) August 13, 2019

Una mujer asegura que Domingo metió la mano por debajo de su falda, mientras que otras tres dicen que las besó a la fuerza en ascensores, hoteles o restaurantes. "Que alguien te esté agarrando la mano durante toda la comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla" o "siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote" son algunos de los testimonios.

Según la agencia, otras tres docenas de trabajadores relacionados con la ópera afirmaron que presenciaron un comportamiento sexual inapropiado de Domingo, que perseguía a las mujeres más jóvenes con impunidad.

La respuesta de Domingo: valores del pasado

Por su parte, el tenor ha emitido una declaración en la que dice: "Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años son profundamente preocupantes y, como se presenta, inexactas", aunque reconoce que "las reglas y valores por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado".

Plácido Domingo, de 78 años, es una de las principales figuras del mundo de la ópera. Ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000 actuaciones. Además de ser considerado uno de los mejores tenores de todos los tiempos, también ha sido director. De hecho, actualmente dirige la prestigiosa Ópera de Los Ángeles.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!