Hallan el cuerpo de una joven británica de 15 años que desapareció hace 10 días de su habitación durante unas vacaciones en Malasia

Una joven británica fue declarada desaparecida hace casi 10 días, después de haber desvanecido el 4 de agosto de su cama en un resort natural en Malasia. El 13 de agosto, rescatistas hallaron el cuerpo de una chica en un bosque ubicado cerca del complejo turístico Dusun.

El subjefe de la Policía local, Mazlan Mansor, declaró que estaban "muy seguros" de que el cadáver encontrado era el de Nora Anne Quoirin, un hecho que fue posteriormente confirmado por los padres de la joven, informa la cadena RTE.

El cuerpo fue encontrado a 2,5 kilómetros de Dusun y luego trasladado en un helicóptero a un hospital cercano.

Momentos antes de que apareciera la información de los agentes locales, la organización benéfica The Lucie Blackman Trust, que ayuda a los ciudadanos británicos en el extranjero y trabajaba con la familia de la chica en el caso, emitió un comunicado en el que indicó que parece "probable" que fue encontrado el cuerpo de Nora.

Búsqueda desesperada

El pasado 3 de agosto, la menor, que tiene discapacidades físicas y de aprendizaje, llegó con sus padres y hermanos al resort Dusun, a unos 63 kilómetros de la ciudad de Kuala Lumpur. La madre de la joven nació en Belfast y su padre es francés, pero la familia vive ya desde hace 20 años en Londres.

Padres de la chica desaparecida Sebastien Quoirin y Meabh Quoirin, en Seremban, Malasia, el 12 de agosto de 2019 / Royal Malaysia Police/Handout / Reuters

Un día después de la llegada,Quoirin fue declarada desaparecida, lo que provocó una masiva operación de búsqueda y rescate que involucró a cerca de 350 participantes con el uso de perros y drones, informa AP. Este lunes, la madre de la menor, Meabh Quoirin, anunció que una empresa de Belfast donó algo más de 12.000 dólaresde la recompensa por la información que permitiría encontrar a la menor.

Los familiares de Nora precisaron que la joven no abandonaría la vivienda sola. "Nora no sabría cómo conseguir ayuda y nunca abandonaría su familia voluntariamente. Ahora consideramos [el caso] como un asunto penal", afirmó su tía Aisling Agnew, citada por The Sun.

Por su parte, Matthew Searle, de The Lucie Blackman Trust, hizo hincapié en que se trata de "una chica joven muy vulnerable, desaparecida en un lugar remoto", y destacó que Nora podría haber sido víctima de un "delito grave", por lo que pidió que quienes dispongan de alguna información al respecto la compartan.

En estos momentos no está clara la causa de la muerte de la adolescente. Se prevé que la autopsia del cuerpo sea realizada este miércoles.