Encuentran el cuerpo del parapentista argentino que falleció tras caer al mar en la costa de Uruguay

El parapentista argentino Leandro Ramos, que el pasado domingo sufrió un accidente mientras realizaba un vuelo a motor en la costa de La Pedrera (Uruguay), ha sido hallado muerto, ha informado este martes la Armada Nacional del país sudamericano.

De acuerdo con el canal TN, el siniestro se produjo a causa de un desperfecto técnico que causó la explosión del motor.

Varios testigos del suceso captaron en video el momento de la caída del hombre al mar.

En el momento del accidente, junto a Ramos volaba también una mujer, que sí logró ser rescatada con vida.

"Salí filmando todo, una belleza, una experiencia alucinante. Cuando volvíamos, apagó el motor y me dijo: '¿qué te pareció?' Y le dije: 'lo mejor que hice en mi vida'. Y ahí encendió el motor de nuevo. No sé qué pasó, pero fue cuando empezamos a caer", relató a Telemundo Cecilia Corso.

La mujer explicó que tuvieron grandes dificultades para desprenderse de los arneses cuando cayeron al agua.

"Me acerco, y él se agarra de mí y me hunde. Me alejo, vuelvo a acercarme y a intentar tranquilizarlo, pero estaba aturdido. Le digo: 'agárrate de algo'. Luego queda toda la vela entre nosotros y no lo veo más", recordó Corso.

Leandro Ramos había llegado a Uruguay en el marco de un recorrido en parapente por varios países de América del Sur junto a su perro, que lo acompañaba en sus vuelos, según relató a medios locales.

Para financiar su viaje, el hombre ofrecía vuelos de iniciación a los habitantes de las localidades que visitaba.