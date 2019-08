Comerciantes y consumidores de Argentina sienten el impacto de los altibajos del peso tras las elecciones

En medio de la grave crisis que atraviesa la Argentina, el presidente Mauricio Macri prevé anunciar un paquete de medidas urgentes para aliviar las dificultades económicas y recuperarse de una aplastante derrota en las primarias del pasado domingo.

Según medios locales, los pasos incluyenexenciones fiscales adicionales para los argentinos de bajos ingresos y medidas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas. Además, ha trascendido que hay negociaciones en marcha con las petroleras para contener el precio del combustible.

Para evitar que la devaluación perjudique a los sectores más vulnerables, las medidas podrían incluir mejoras en las jubilaciones y en el salario mínimo. Mientras, el impacto de la volatilidad de las cotizaciones y de los niveles históricos del riesgo país ya empieza a notarse en los precios de los productos más básicos.

Escenario inestable

En este contexto, Argentina se ha convertido en un escenario volátil para la cotización del dólar y ha presentado un panorama realmente incierto en cuanto al precio de los insumos más básicos que consumen los ciudadanos de este país sudamericano.

Porque si tenemos en cuenta que la semana pasada el valor de la moneda estadounidense estaba en 46,20 pesos por unidad y que ahora ha llegado a más de 58 pesos eso generará un vínculo directo con incrementos y con variaciones de precios en los productos que cada día los argentinos compran para sobrevivir en esta economía.

El pan de cada día

Esta situación se aprecia en una recorrida que hizo RT en distintos comercios de la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano donde, por ejemplo, los panaderos no saben a qué valor venderel pan, ya que la bolsa de harina no tiene un valor certero, es decir, no se sabe a qué precio se va a comercializar y eso va a repercutir no solo en un insumo tan básico como el pan sino también en otros elementos que comercializan las panaderías.

Asimismo se produce una sensación de zozobra e incertidumbre entre quienes comercializan productos importados ya que se ha detenido la entrega de material que viene del extranjero, lo cual ha generado que muchos no puedan cumplir con los pedidos que se habían solicitado.

Angustia y expectativa

"Un aumento muy fuerte de un 20 por ciento todo. Todo, para arrancar. Es más, ayer no abrí por el tema del aumento, porque no teníamos lista y no nos vendían [los proveedores], no vendían nada de mercadería, no podíamos reponer mercadería", expresó el dueño de un local de alimentos para mascotas.

"Está todo ahí en 'veremos', que todos quieren aumentar pero todavía están esperando a ver qué va a pasar esta semana", comentó a su vez una quiosquera de la zona.

Precios insostenibles

La Argentina mantiene una lista de 'productos Esenciales' que conservan los precios acordados con el Gobierno. Pero las empresas productoras de estos alimentos en su mayoría no saben cuánto tiempo podrán continuar con esta lista de precios congelados ya que el incremento del dólar ha golpeado fuertemente en la economía de las pequeñas y medianas empresas.

También se aguarda con muchísima expectativa lo que puede ocurrir con el valor de los combustibles ya que estos están directamente vinculados a la cotización de la moneda estadounidense.

Todos estos elementos económicos se observan como consecuencia del resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que consolidaron como la fuerza opositora más votada en el país al Frente de Todos que encabeza el candidato presidencial Alberto Fernández a la par con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su vice.