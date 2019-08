"El gobierno actual no nos representa": Miles de mujeres marchan en Brasilia contra Bolsonaro (FOTOS, VIDEO)

Campesinas, agricultoras, funcionarias, concejalas o pescadoras. Al grito de "Lula libre" y "Brasil urgente, Lula es inocente", alrededor de 30.000 mujeres alzaron este miércoles sus voces contra las políticas del Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro.

Viajaron largas horas hasta Brasilia, desde distintos rincones del país, para participar en la Marcha de las Margaritas, considerada el mayor movimiento de mujeres rurales de Latinoamérica y que, desde el año 2000, se celebra cada cuatro años en homenaje a la líder sindical Margarida Maria Alvez, asesinada en 1983 a manos de latifundistas.

Bajo el lema "Margaritas en lucha por un Brasil con soberanía popular, democracia, justicia, igualdad y libre de violencia", este año se unieron cientos de mujeres indígenas que ya el martes realizaron en la capital su primera gran protesta.

Marta Miera / RT

Enarbolando una marea inmensa de pancartas, juntas caminaron contra la flexibilización de los agrotóxicos, la deforestación de la Amazonía, el racismo, la homofobia y la intolerancia religiosa. Las participantes bloquearon parte de la Explanada de los Ministerios, donde se encuentran las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y algunas de las principales arterias de la ciudad.

La violencia contra las mujeres también fue una de las principales reinvindicaciones de la marcha. Según el estudio 'Visible e Invisible', divulgado por el Foro de Seguridad Pública, en 2018 al menos 536 mujeres fueron víctimas de una agresión física cada hora en Brasil, lo que supone una cifra total de 4,7 millones.

"Es el momento oportuno para reivindicar nuestros derechos. No al retroceso de las políticas públicas de las mujeres. El presidente no tiene ni una pizca de respeto por las mujeres, no tiene ni una pizca de dignidad cuando dice que no podemos ocupar una espacio que realmente es nuestro", denunció Eliane Fernandez, concejala en el municipio de Presidente Médici, estado de Rondônia.

Marta Miera / RT

Ataviada con un sombrero y gafas para protegerse del sol, la funcionaria Claudia Regina Viera lamentó que "todos los derechos conquistados en casi 14 años de gobiernos progresistas están siendo eliminados". "El gobierno actual no nos representa. Es un retroceso", sentenció.

Entre los participantes se encontraba el excandidato a la presidencia Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), quien leyó una carta escrita por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente cumple una condena de 8 años y 10 meses por lavado de dinero y corrupción pasiva.

Marta Miera / RT

"Cuidar de quien lo necesita parece que incomoda a ciertas personas (...) intentamos gobernar con la generosidad de una madre que cuida de todos, protegiendo a los débiles. Ahora Brasil está gobernada por el odio", afirmó el encarcelado líder petista en la misiva. "El pueblo brasileño volverá a ser tratado como se merece. Las mujeres volverán a tener el respeto y el cariño que merecen", añadió.

Se trata de la tercera marcha en tan solo dos días en Brasil. El martes, además de las mujeres indígenas, también salieron a las calles estudiantes, profesores y miembros de movimientos sociales para protestar contra los recortes en educación y la reforma de las jubilaciones del Gobierno.

Marta Miera

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!