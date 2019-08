"35 dólares para compensar todo el daño que nos hizo": Las redes se burlan de las medidas de Macri

Tras la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias de este domingo, en los días siguientes se desató una abrupta caída de las acciones de empresas locales que cotizan en bolsa, el riesgo país de Argentina ya supera los 1.800 puntos y el valor del dólar se disparó —este miércoles el Banco Nación lo vende a 61 pesos—, situación que representa una depreciación de la moneda local cercana al 30%. En ese país sudamericano, cuando sube la valorización de la divisa estadounidense, crece la inflación.

Así, este miércoles por la mañana el mandatario brindó un discurso para anunciar una serie de modificaciones económicas que plantean beneficios para la sociedad, en medio de un difícil contexto, que se agravó en las últimas horas. Entre ellos, se destaca un aumento salarial —que deberá negociarse con los gremios— y de las asignaciones sociales, un mayor otorgamiento de becas estudiantiles, una subida del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y el congelamiento del valor de la nafta por 90 días.

Sin embargo, para muchos cibernautas estas medidas son insuficientes, considerando que durante la Administración de Macri se redujeron salarios, cayó el empleo y aumentó la pobreza. En contrapartida, opinan que se trata de un 'efecto electoral', para intentar remontar el resultado adverso: casi 70 % de los votantes rechazó su gestión.

"Subestima a la gente"

Una de las disposiciones del Ejecutivo es que unos 6,5 millones de trabajadores dejen de pagar aportes en septiembre y octubre, siempre que no superen los 2.000 pesos (34 dólares), y los salarios brutos no se pasen de 60.000 mensuales (1.034 de la divisa norteamericana). Al respecto, el periodista local Juan Amorín no tardó en publicar una ironía.

$2.000 = 35 dólares.



Macri nos da 35 dólares dos veces para compensar todo el daño que hizo. Una medida estructural que sin dudas va a sacar al país adelante. — Juan Amorín (@juan_amorin) August 14, 2019

Y continuó.

Macri está diciendo literalmente que le va a dar miles de pesos a todos los sectores de la sociedad para que lo voten en octubre, es demasiado alevoso todo.



Qué manera de subestimar a la gente por favor 🙏🏼 — Juan Amorín (@juan_amorin) August 14, 2019

Con humor, el comunicador Fernando Soriano tildó a las medidas de irrelevantes, considerando que la situación económica es demasiado grave.

El avión se cae y las azafatas reparten frazadas. — Fernando Soriano (@ferosoriano) August 14, 2019

Por su parte, el politólogo Juan Manuel Karg destacó la contradicción de que Macri anuncie medidas "populistas", cuando siempre se opuso a ellas.

Macri está anunciando medidas "populistas" después de denunciar al "autoritarismo populista" toda la campaña — Juan Manuel Karg (@jmkarg) August 14, 2019

Otros cibernautas simplemente reaccionaron con imágenes graciosas ante las decisiones del Gobierno.

"Fue como trepar el Aconcagua"

En una parte de su discurso, Macri comparó el momento económico que atraviesan muchos argentinos con una difícil prueba física y atlética: "Fue como trepar el Aconcagua", expresó. Se trata de una montaña de casi 7.000 metros de altura ubicada en la provincia de Mendoza.

Aquella descripción no pasó desapercibida, y las bromas no tardaron en llegar.

De cruzar el río pasamos a trepar el Aconcagua. Esto ya se convirtió en un triatlón. — Agustin Comas (@agustin_comas) August 14, 2019

Lo que les pedí fue como trepar el Aconcagua, les paso un par de chancletas para facilitar la cosa — inca (@LaInca_) August 14, 2019

Otros usuarios recordaron a un personaje creado por Diego Capusotto, un conocido humorista local, llamado 'Juan Domingo Perdón'. En ese 'sketch', hay un dirigente político "que no hace nada, pero pide disculpas".

Al fin un presidente como la gente que nos da caricias significativas y los 2000 para palear la situación.

Firma: Juan Domingo Perdón 🤷🏻‍♂️

"No hace, pero pide perdón"



Aconcagua #Aconcagua#BuenMiercoles#FelizMiercolespic.twitter.com/yciHeaj4ZK — Tuca (@latucadefreud) August 14, 2019

Y algunos dirigentes invirtieron el sentido de la frase.

Con este escenario, para lograr la reelección, el Ejecutivo deberá mejorar su imagen de cara a las presidenciales del 27 de octubre, donde Alberto Fernández se perfila como el gran favorito tras su triunfo en las primarias.

