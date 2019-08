Economía argentina en pausa electoral: entre el 'terrorismo financiero' y el afán de calmar a los mercados

—Yo compré esto mismo ayer, por la mitad de precio.

—No puede ser, ¿dónde?

—Te juro: llevé azúcar y café, y gasté 600 pesos.

Así debate un matrimonio entre los estantes de un supermercado. Vecinos y vecinas recorren las secciones, revisan precios, hacen cuentas, googlean y calculan. El repositor, mientras limpia los mostradores con un trapo, cuenta que los directivos ya le avisaron que las ofertas no existen más.

La almacenera barrial recomienda comprar porque en "cualquier momento" va a tener que subir todo un 20 %. En la caja, un papelito escrito a mano dice 'no pida prestado'. En una fábrica de la Provincia de Buenos Aires frenan los pedidos: no se toman más hasta que no se aclare el panorama. En algunos comercios tapan los productos importados para no decir precios. Una economía en pausa electoral.

Conferencia de prensa de Mauricio Macri en Buenos Aires, Argentina, el 12 agosto de 2019. / Mario De Fina / www.globallookpress.com

Tras los resultados de las primarias del domingo, en las que el oficialismo perdió rotundamente, el lunes el peso argentino se devaluó alrededor de un 20 %. Hoy la divisa estadounidense volvió a subir y el riesgo país pasó los 1.900 puntos.

Pero unos minutos antes de que abrieran los mercados, el presidente Mauricio Macri transmitió un mensaje grabado desde Casa Rosada en el que pidió perdón por su mensaje del lunes, en el que culpó a los ciudadanos que votaron a la oposición del desmadre del mercado.

"La gente no necesita 2.000 pesos, necesita trabajo" Leandro Mora Alfonsín, economista

Después anunció una serie de medidas que llamó "de alivio". Entre otras cuestiones, subirá el mínimo no imponible, dará beneficios impositivos para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y convocará una reunión del Consejo del Salario para discutir un próximo aumento. Además, los trabajadores en relación de dependencia no pagarán aportes personales durante septiembre y octubre, y se congelará el precio de los combustibles por 90 días.

Para el principal candidato opositor Alberto Fernández (quien obtuvo más de 47 % de los votos en las primarias del domingo), los anuncios del oficialismo son "algo así como el padrenuestro que rezan los ateos antes de morir". Lo opinó en una entrevista en la radio El Destape, ni bien salió de dar clases en la Facultad de Derecho. Subrayó que cree que lo hacen sin convicción y pidió que Macri priorice su rol como presidente, antes que el de candidato.

Y es que los tiempos de las medidas son peculiares. Para el economista Leandro Mora Alfonsín, "los plazos de los parches son elocuentes" porque "ni siquiera están pensado 'hasta que la cosa se recupere', están pensados hasta las elecciones", dijo a RT. "Hay que abandonar la mirada dogmática de que 'este es el camino' y que 'hay que ir más rápido'. La gente no necesita 2.000 pesos: necesita trabajo", agregó.

Si bien 40.000 millones de pesos (el costo fiscal que indica el documento que elaboró Presidencia con los anuncios) resulta "una inyección interesante" (0,3 % del PBI), no alcanza para resolver una economía en la que el consumo está contraído desde hace 15 meses seguidos.

"Si tenemos en cuenta el salto de dólar del lunes, la inflación de este año no va a bajar del 50 %. Estas medidas están llegando 48 horas tarde, por no decir 18 meses tarde". Lo dice en referencia a la corrida cambiaria de 2018, que devaluó la moneda en 100 %.

Según el economista, el camino sería "analizar la economía estructuralmente" para poder dar soluciones de ese mismo talante. Hasta ahora, el Gobierno de Macri se manejó por la lógica del ajuste. "Una economía que se achica es una economía que recauda menos impuestos. Si se recauda menos, se ajusta. Si se ajusta, se enfría la economía y se recauda menos. Es un círculo vicioso", considera Mora Alfonsín.

De lo anunciado, pocas cosas se mantendrán después de las elecciones generales de octubre de este año. Entre ellas, el aumento del mínimo no imponible para el pago de ganancias. "Se refiere al 10 % más rico de la población, son solamente unos 2,2 millones de trabajadores. En cambio, a los salarios que no pagan ganancias le retribuyen solamente 2.000 pesos por septiembre y octubre. Es decir, hay un orden de los factores que está chingado (dañado)", evalúa el especialista.

Lo que sí podría resultar relevante sería la suba del salario mínimo. La gran pregunta es si el aumento podrá ganarle a la inflación. Todavía no hay información suficiente, ya que el anuncio fue que se convocará para el miércoles que viene al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y solo después de esa reunión se conocerán las decisiones.

El candidato del Frente de Todos, Fernández, analizó: "La impresión que tengo es que el Presidente intenta mover el consumo y eso no está mal, pero mover el consumo así es muy riesgoso. Por eso yo siempre hablaba de que había que hacerlo en un marco de acuerdo de 180 días, en el que intervinieran empresarios, sindicatos y el Estado".

A esa ausencia de un acuerdo es que Fernández le atribuye la forma de reaccionar de los mercados, ni bien se anunciaron las medidas: parece que tuvieron gusto a poco. El dólar subió a 61 pesos, algo que seguramente en los próximos días se siga trasladando a los precios.

Pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Dentro de los anuncios hubo uno enfocado en las Pymes: "La AFIP está lanzando un plan que les da 10 años de plazo para ponerse al día a las pequeñas y medianas empresas (y también a los autónomos y monotributistas)", indicaron. Además, amplían de 6 a 10 "la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo" esas organizaciones empresariales.

AFIP circuló detalles de las medidas impositivas anunciadas hoy. En lo que respecta a PyMEs



1- Aumento de la cantidad de planes para financiar deuda corriente. En PyMEs pasa de 6 a 10. — Leandro Mora Alfonsín (@lmoraalfonsin) August 14, 2019

"Está muy delicada la situación y esto no alcanza para el día a día. La tasa de financiación es muy alta, a una Pyme le cuesta muchísimo tomar deuda", explicó Mora Alfonsín.

Normalmente las pequeñas empresas reciben cheques diferidos como pago. Pero al tener que pagar, por ejemplo, los sueldos, terminan pagando al banco una tasa de descuento altísima. "La cadena de pagos está muy tensa y si en algún momento se rompe, pierden todos", remató.

Este martes, mientras "los mercados" se movían de acá para allá asustados, un grupo de intelectuales y artistas presentó una solicitada en contra del 'terrorismo financiero' en la que repudiaban la actitud de Mauricio Macri al culpar a los votantes. "Nos preocupan este tipo de manifestaciones, que implican en los hechos un ataque a la democracia y al derecho soberano de los pueblos a elegir sus representantes y el rumbo de las políticas públicas", escribieron. Además, pidieron que "se respete la voluntad popular" y no se busque escarmentar mediante el pánico financiero a los votantes.

Ese mismo día, en el subte de Buenos Aires dos niños rapeaban:

"Se viene el tarifazo,

se vienen más aumentos

y acá sólo los ricos son los que están contentos.

El dolar por las nubes,

el peso por el piso

y acá estamos esperando,

lo que nunca se hizo.

Fueron solo promesas,

promesas de campaña

y a todos tus votantes les bajaste bien la caña

suben las tarifas, sube la inflación

pero nunca sube, la jubilación

(...)

vacía la heladera, vacío el corazón

vacíos tus bolsillos y vacía la ilusión".

Cada hora que pasa, en Argentina hay una avalancha de noticias. Mauricio Macri acaba de anunciar que sostuvo una comunicación muy productiva con Alberto Fernández, quien "se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder". Al cerrar esta nota, el dólar está 63 pesos para la venta. Los invito a pulsar F5.

Julia Muriel Dominzain

