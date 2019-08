¿Marcha atrás? Macri anuncia la congelación de precios de la nafta, pero el Gobierno aclara que negociará "un acuerdo con las empresas"

El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció este 14 de agosto que el Gobierno congelará el precio de la nafta y el resto de los combustibles por los próximos 90 días. Sin embargo, solo horas después se supo que la aplicación de la medida se postergará, ya que el Ejecutivo no han alcanzado ningún acuerdo al respecto con las compañías del sector y apenas tiene planes de celebrar negociaciones.

Desde la Secretaría de Energía declararon a Infobae que "la resolución no saldrá mañana en el Boletín oficial por quejas de las petroleras y se abre una ronda de diálogo". "No se da marcha atrás definitiva, pero vamos a hablar", precisaron.

Por su parte, unas fuentes anónimas familiarizados con el proceso señalaron este miércoles al portal La Política Online que fue convocada una reunión de los representantes de las empresas petroleras y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, para debatir el asunto. "Hasta mañana no definirán una medida. Lopetegui les va a pedir que no aumenten, pero no estarán obligadas", reiteraron.

Por su parte, un comunicado de la Secretaría publicado este miércoles informó que "el congelamiento de precios de las naftas que anunció hoy el presidente de la Nación se realizará en acuerdo con las empresas". Desde el organismo no aclararon detalles sobre los posibles consensos que se puedan lograr con la industria petrolera.

El comunicado de la Secretaría de Energía en donde se aclara que el anuncio del congelamiento de las naftas que hizo Macri se consensuará con representantes del sector pic.twitter.com/z78yiMz7ma — A24.com (@A24COM) August 15, 2019

Tras la difusión de los rumores sobre la postergación, el ministro de Transporte local, Guillermo Dietrich, confirmó que el paso anunciado por el presidente se dará. "No sé qué versiones hubo. Se tomó una medida y esa medida se va a implementar", declaró Dietrich.

Dietrich en @adosvoces_tn: "Está confirmado el congelamiento de precios de combustibles por 90 días" https://t.co/hEiGbY9rvspic.twitter.com/R8ZNt2hhrH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 15, 2019

El diario La Nación conversó con representantes de una petrolera que aseguraron que varias empresas se enteraron de la medida solo con el anuncio de Macri. "Nadie nos llamó ni nos consultó. La medida se está tomando solo con la consulta de los dos o tres jugadores de la refinación", destacaron.

A su vez, Infobae también citó la declaración de una compañía del sector, que precisó que el afecto de la medida para la industria representará 250 millones de dólares al mes. "Hay mucho revuelo e internas en el sector por este tema. Quizás haya una reunión en los próximos días, pero aún no nos convocaron. Es una medida que afecta la industria en250 millones de dólares por mes", señalaron desde la empresa.

El plan de choque de Macri

Este miércoles, Macri ofreció un discurso en el que anunció que aumentará los salarios como respuesta a la caída de bonos, la fuerte depreciación de la moneda nacional y la subida del riesgo país, registrados a raíz de su derrota en las elecciones primarias el pasado domingo.

Los anuncios se produjeron luego que esta semana el precio del dólar superara los 60 pesos argentinos y el riesgo país sobrepasara los 1.600 puntos, aunque, tras la alocución pública, ese índice se elevó a más de 1.800 puntos.

Los abruptos movimientos de la economía argentina se produjeron una vez que se conocieron los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo, cuando el candidato opositor Alberto Fernández triunfó con el 47,65% de los votos. Así, aquel dirigente se perfila como el gran favorito para ganar la Presidencia en los comicios del 27 de octubre.

