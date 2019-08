Un video muestra el momento en que patrullas interceptan a la joven que denunció haber sido violada por policías en México

Un video con imágenes de cámaras de seguridad muestra el momento en que una joven menor de edad, que denunció haber sido violada por cuatro policías en la Ciudad de México, fue interceptada por patrullas.

El video fue presentado en el programa En Punto, de Noticieros Televisa, con el cual se reconstruyó, a partir de cámaras de seguridad privada, el momento exacto en que la joven fue contactada por policías de la Ciudad de México.

En las imágenes se muestra a la joven cuando baja de un automóvil para caminar sobre la calle Nopatitla, alrededor de las 2:00 de la madrugada. La adolescente se detiene frente a un edificio, en cuya fachada habría tocado el timbre.

Posteriormente se muestra la llegada de una patrulla, de la que descienden dos efectivos para hablar con la joven. Minutos más tarde, llegan dos patrullas más y una camioneta de la policía. En la escena hay al menos ocho uniformados.

Según las autoridades, la dueña del domicilio donde ocurrieron los hechos llamó al teléfono de emergencia 911 para advertir que una mujer estaba gritando. Luego de 20 minutos, se ven cuatro paramédicos arribando a la escena, quienes habrían acompañado a la joven al interior de una ambulancia en la que fue trasladada fuera del lugar.

Protestas a las afueras de la PGJ de la Ciudad de México, México, 12 de agosto de 2019. / Reuters

Las cámaras de vigilancia muestran una diferencia en la hora, debido a la manera en que fueron programadas por los dueños de las mismas.

El testimonio de la joven

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público, y recogida por el periódico Excélsior, la joven tocó el timbre del domicilio, simulando que era su casa, ante el temor que le produjo una patrulla de policía.

"Aproximadamente a la 01:45 y las 2:00 del día 3 de agosto del 2019, al bajar del vehículo, vi que la calle estaba sola y caminé media cuadra sobre la calle Nopatitla, en dirección a mi casa. En ese momento vi que un vehículo tipo patrulla con las luces del toldo encendidas de color rojo con azul venía circulando en forma lenta sobre la misma calle de Nopatitla, en la misma dirección que yo, de la calle San Sebastián a la calle Wake, y me acerqué a una casa de color rosa claro con zaguán color café. Toqué al timbre y también la puerta, simulando que era mi casa, para que las personas que estaban arriba de la patrulla no se acercaran a mí", asentó la menor en la denuncia.

Según el testimonio, recogido en el expediente CI-FDS/FDS-4/UI-FDS-4-01/00487/08-2019, la menor de edad indicó que dos policías bajaron de la patrulla y se ofrecieron a llevarla a su casa, propuesta a la que ella se negó.

"Yo les dije en varias ocasiones que no quería, y me subió en el asiento trasero, junto a la ventana del lado derecho. Luego, los dos policías que iban en ese asiento quedaron a mi costado izquierdo. En ese momento, el policía que estaba a mi costado izquierdo me dijo que me quitara a la ropa, y los dos policías que iban en los asientos delanteros dijeron que sí, que me la quitara", testificó la joven.

"Yo les dije que no porque me quería ir a mi casa, momento en que el policía que estaba a mi costado izquierdo me jaló el suéter que traía puesto. Al sentir eso yo empecé a gritar, pero no me salía la voz porque tenía mucho miedo, y quise abrir la puerta del vehículo pero no pude abrirla, momento en que el sujeto que estaba a mi costado izquierdo con su mano derecha sujetó mi muñeca izquierda y con su mano izquierda sujeto mi muñeca derecha, inmovilizándome", agregó la menor.

Después de eso, la joven denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro policías. De acuerdo con la nota original que dio a conocer el caso, luego de la agresión, llegaron al lugar cuatro patrullas más y una unidad de la Cruz Roja para atender la víctima.

Inconsistencias en la investigación

Según información publicada por el periódico El Universal, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México reconoció que el Ministerio Público de Azcapotzalco, que recibió la denuncia y estaba encargado de realizar las investigaciones del caso, incurrió en presuntas irregularidades al aplicar los exámenes pericialescuatro días después de que ocurrieran los hechos.

El pasado 13 de agosto, en conferencia de prensa, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López, informó que se han realizado todos los protocolos de investigación para esclarecer "este hecho de violencia sexual, de manera conjunta con las periciales en medicina forense, química y psicología".

Reacción del Gobierno y protestas

El caso sobre la presunta agresión sexual contra la menor de edad provocó una oleada de indignación en la Ciudad de México, luego de que las autoridades anunciaran que no separarían de su cargo a los policías acusados hasta no tener pruebas de lo ocurrido.

En medio de las protestas, el pasado 12 de agosto un grupo de manifestantes arrojó escarcha morada a Jesús Orta, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, mientras el funcionario hacía declaraciones a la prensa.

Tras la protesta, que incluyó destrozos contra una oficina de la PGJ, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó las manifestaciones como una "provocación" contra su administración, lo cual avivó la indignación contra las autoridades capitalinas.

Llenan de brillantina a Jesús Orta, Secretario de Seguridad Ciudadana durante la manifestación #NoMeCuidanMeViolan en la que pedían justicia por la joven violada por cuatro policías en #Azcapotzalco



Aquí el momento 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/nUsaTVff8s — Azucena Uresti (@azucenau) August 12, 2019

Un hecho que se convirtió en un acto simbólico de la indignación contra el Gobierno de la Ciudad de México fue la reacción en reacciones en redes sociales, a través de la etiqueta #NoMeCuidanMeViolan, con la que varias mujeres denunciaron abusos por parte de policías. También se convocaron a protestas y movilizaciones.

¡Estamos hartas! Aventaremos brillantina a quien sea donde sea mientras no se haga justicia. #NoMeCuidanMeViolanpic.twitter.com/sZdVMEiJGx — Intensa (@intensa_mx) August 13, 2019

#NoMeCuidanMeViolan. Así se ve el inicio de la manifestación frente a @SSP_CDMX. pic.twitter.com/FKly9haOHN — Guille Ortiz (@Yiye_OrtizC) August 12, 2019

Tras la oleada de indignación, Sheinbaum informó que seis policías habían sido suspendidos mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

Ante los acontecimientos en donde policías han sido señalados como presuntos responsables de delitos de violencia contra las mujeres, quiero manifestar lo siguiente: pic.twitter.com/f7YJ1jmz9m — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 13, 2019

Las autoridades de la capital mexicana seguirán con las indagatorias y los movimientos feministas, por su parte, han convocado a nuevas marchas para protestar contra la violencia de género en México.

Violaciones en México

En 2018 se documentaron 682 carpetas de investigación por violación en la capital del país, lo cual representa un aumento de 124,2 % en casos respecto al año anterior, de acuerdo con el Reporte Anual 2018 de Incidencia delictiva en Ciudad de México, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano.

En 2018 se registraron 34.130 casos de abuso sexual, violación simple y violación equiparada en todo el país, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el primer semestre de 2019, en todo México se registraron 20.155 casos de los mismos delitos, lo que implica un aumento del 21 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Manuel Hernández Borbolla