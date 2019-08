Alberto Fernández: "El dólar a 60 pesos está en un valor razonable, no deberíamos dejar que se escape más"

El candidato opositor Alberto Fernández, quien acaba de triunfar en las elecciones primarias de Argentina con el 47,65% de los votos, afirmó en una entrevista con Radio Mitre que la cotización del dólar a 60 pesos "está en un valor razonable", pero insistió: "No deberíamos dejar que se escape más".

Las declaraciones llegan luego de que el lunes, tras conocerse la derrota del actual mandatario, Mauricio Macri, la moneda nacional se devaluara un 30 % en pocas horas. Desde ese entonces, el valor del billete verde creció de forma abrupta, y este jueves el Banco Nación vende cada dólar a 59 pesos. En el país sudamericano, cada vez que se eleva dicha cotización ello se traduce en inflación, situación que impacta negativamente en la capacidad de consumo de la población si no se acompaña con aumentos salariales.

Sobre ese tema, el político favorito para ganar las elecciones presidenciales del 27 de octubre, consideró: "Cada vez que sube el dólar, hay miles de argentinos que empobrecen, además de pequeñas y medianas empresas que cierran. No me gusta especular con eso, esas cosas me duelen".

Un hombre mira productos en un supermercado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. / Martin Zabala / www.globallookpress.com

Actualmente, el debate sobre la línea económica que debería desarrollar el Gobierno actual gira en torno a dos ejes: gastar reservas del Banco Central para contener el valor de la divisa extranjera, o ahorrarlas y buscar otras variantes. "Le dije al presidente que trate de preservar las reservas", reveló el referente del Frente de Todos.

A su vez, justificó su postura sobre la política monetaria: "En el pasado dije que el valor del dólar estaba retrasado porque no se podían seguir pagando tasas de interés siderales para contener un dólar forzado. Pero ahora ya no hay argumentos para que siga aumentando".

"A los mercados les digo que vengo con algo nuevo"

Sobre los dinámicos movimientos financieros de esta semana, Fernández aprovechó el diálogo para dejarles un mensaje "a los mercados", sosteniendo: "Son algo hetéreo, no sabemos bien qué es, pero les digo que vengo con algo nuevo, no a fundar la Argentina, ni a restablecer un sistema del pasado, con el cual he sido crítico".

Y siguió: "Si hasta me sacaron del aire cuando criticaba la reforma de la carta orgánica del Banco Central". Así, el candidato recordó cuando se finalizó abruptamente una entrevista en el canal C5N, mientras cuestionaba políticas públicas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012.

Además, sobre la aparente brecha ideológica y social de la sociedad argentina entre kirchneristas y macristas, contestó: "Terminemos con esto de la grieta y la división, porque si miramos solo al pasado, generamos miedos. No quiero eso, prefiero tomar lo bueno de esa época, lo bueno que se haya hecho en esta, y ver cómo seguimos adelante".

Ciudadanos revisan la cotización de divisas extranjeras en el centro de la capital argentina, el 14 de agosto del 2019. / Martin Zabala / www.globallookpress.com

También sumó: "Miren quién fui, miren qué critiqué, y ahí se darán cuenta de lo que puedo hacer". Sobre su trayecto en la gestión pública durante los mandatos de los Kirchner, repasó: "En 130 años de Argentina, solo hubo cinco consecutivos con superávit fiscal y comercial, que fue cuando fui jefe de Gabinete [entre 2003 y 2008]".

"Línea abierta con Macri"

El miércoles, el presidente argentino sostuvo un llamado telefónico con su principal adversario. Sobre ello, el propio Fernández explicó: "Le propuse que tengamos una línea abierta y que me llame cada vez que haga falta, sin la prensa, porque más allá de los medios, hay que trabajar". En sintonía, comentó que a pesar de ser "contrincantes", cuando la economía apremia "padecen todos los argentinos, entonces hay que tener madurez".

"Le pedí que deje de decir que vamos a ser Venezuela"

Sobre el discurso oficial, que constantemente afirma que si gana la centroizquierda en Argentina, el país tendrá la crisis venezolana, Fernández fue tajante: "Le pedí a Macri que deje de decir que vamos a ser Venezuela, eso no es cierto, y nada intranquiliza más a los mercados que eso".

Al mismo tiempo, aseguró que siempre ha mantenido distancia con la Administración del presidente venezolano, Nicolás Maduro: "Me duele que digan eso porque yo siempre fui muy crítico".

