"¡No te equivoques, que te pego un cabezazo!": un hombre insulta y amenaza a pareja homosexual en un autobús en España (VIDEO)

Un hombre fuera de sí y con actitudes violentas profirió comentarios homofóbicos y amenazantes en contra de una pareja homosexual que viajaba junto a él en un autobús en las Islas Canarias, en España.

"Pues no te confundas, pedazo de maricón, no te confundas porque te pego un tojo [puñetazo] en el hocico y entonces sí voy para la cárcel", le gritó repetidas veces a uno de los miembros de la pareja el desconocido, que fue captado por otro pasajero del vehículo.

Según los testigos, la pareja habría defendido a una mujer a la que el hombre le habría hecho un comentario machista. Esto desató sus comentarios discriminatorios e insultos.

Un hombre insultó y amenazó a una pareja homosexual a bordo de un bus en Islas Canarias (España) después de que le recriminaran por molestar a una mujer pic.twitter.com/Hzj7KxijdJ — RT en Español (@ActualidadRT) August 15, 2019

"¿Me estás escuchando? Tengo dos hijos, para que me vengas así, tengo ojos y miro a las personas, miro a las mujeres, no soy maricón", gritaba desde su asiento mientras los presentes le pedían que se calmara.

"Pues no te equivoques que te pego un cabezazo a ti también, pedazo de maricones. No me vuelvas a decir que llamas a la Guardia Civil porque te mando [golpeo]".

Uno de los presentes, cuyo rostro no se ve en el video, le dice que "una persona con hijos no dice y hace esas cosas", a lo que el violento pasajero sigue refunfuñando en su silla y lanza una última amenaza: "No soy un maltratador porque entonces sí los mato".