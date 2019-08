"Ya se la saben": dos ladrones asaltan una combi en México con toda tranquilidad (VIDEO)

Tranquilos, con naturalidad, sin levantar la voz. Un video muestra como dos delincuentes saquean a una decena de personas que viajan junto a ellos en una combi en Técamac, estado de México. El suceso fue grabado el 1 de agosto por las cámaras de seguridad del transporte público, que no impidieron ni el robo, ni que los ladrones se mostraran a cara descubierta mientras soltaban alguna que otra broma.

"A ver, gente, ya se la saben. Chófer, tú como si nada, carnal [amigo]", dice uno de ellos. Los viajeros comienzan a sacar sus pertenencias de sus bolsillos, bolsos y mochilas. "Ya se la saben. Todo, todo, rápido", continúan.

Tras arramplar con todas las cosas, les piden a los pasajeros que "se agachen, como si nada". Uno de los atracadores —que parece sujetar un arma con su mano derecha— al advertir que un hombre se agacha demasiado, le dice bromeando: "Ah, pero, no, tampoco, tampoco, no mames. No te pases de verga".

Después se quedan un par de minutos en el interior del vehículo haciendo algún comentario de vez en cuando mientras, sin prisa, esperan la siguiente parada para descender. Los pasajeros guardan silencio, con las miradas puestas en la ventana o en el suelo.

Al bajar se despiden: "Carnal, todo tranquilo".