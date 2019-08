"Eres un muerto de hambre": una mujer argentina insulta y se niega a pagarle a un conductor de Uber por ser venezolano

Un venezolano conductor de un Uber registró con su teléfono móvil los insultos de una mujer que lo llamó "muerto de hambre", luego de un traslado.

"No me tienes que decir 'venezolano de mierda' ni 'muerto de hambre' porque no te estoy robando, estoy trabajando", le dice la voz masculina a la mujer.

Un acompañante, al que no se le ve el rostro, saca su billetera y se dispone a pagar, mientras la mujer le dice que no lo haga hasta que el conductor de la plataforma de transporte elimine el video.

📹 "Eres de Venezuela 🇻🇪, eres un muerto de hambre"... Una mujer en Argentina 🇦🇷 tomó un Uber 🚗 y se negó a pagar su viaje al chofer venezolano pic.twitter.com/Z2KqxifDBA — Sumarium (@sumariumcom) August 15, 2019

"Todo esto que estás diciendo está documentado", le dice el chofer. "Estás diciendo que estoy agresivo y que te quiero pegar". La mujer le responde que así es y él le recrimina por haberle dicho: "muerto de hambre".

"Y sí, sos un muerto de hambre, ¿de dónde venís? De Venezuela", corta la pasajera.

Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, un total de 70.531 de venezolanos se radicaron en ese país en 2018.

El movimiento migratorio de venezolanos, provocado especialmente por la crisis económica que afecta al país suramericano, también ha generado expresiones de xenofobia entre algunos habitantes de las naciones de acogida.