VIDEO: Una policía que almorzaba en un restaurante salva a un bebé de morir atragantado

Una oficial de Policía salvó el pasado martes la vida de un bebé recién nacido que había dejado de respirar tras atragantarse en un restaurante en Danville (Virginia, EE.UU.) practicándole primeros auxilios a tiempo, informa WHSV.

El medio relata que cuando la familia de Lucas Barreiro —de apenas dos semanas de edad— notó que el pequeño se estaba asfixiando, entró en pánico y no supo cómo ayudarle.

Una camarera observó lo que estaba ocurrido y se apresuró a llamar a la agente Melissa Carey, quien se encontraba almorzando en otra mesa del local. Inmediatamente, la uniformada se acercó y tomó al bebé en sus brazos, practicándole la maniobra de Heimlich.

Gracias a esto, las vías respiratorias del infante quedaron desobstruidas y este pudo volver a respirar con normalidad.

Sin embargo, como medida de precaución, el recién nacido fue trasladado a un hospital, donde fue visitado posteriormente por la oficial.

La familia de Lucas afirmó no saber cómo poder agradecerle lo suficiente a Carey, quien a su vez dijo sentirse afortunada por haber estado en el lugar y el momento exactos para salvarlo.

"Me hace muy feliz y me siento como si Dios me hubiera usado como un recipiente para estar allí y salvar a este bebé", manifestó Carey

