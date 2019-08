El trato de la gobernadora de Buenos Aires a una víctima de violencia de género levanta repudio en Argentina

—Hay un hombre que me acosa constantemente

—¿Fue tu pareja?

—No, jamás lo había visto.

—¿Y apareció de la nada?

—Sí. Y yo a partir de ahí ya no quise salir más sola.

—No te preocupes, yo le voy a decir la verdad. Que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola.

La conversación es entre la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y una joven de un barrio de la localidad. Se veía en las imágenes que se viralizaron en las redes y que luego muchos decidieron borrar para no seguir exponiendo a la víctima.

El video en el que la Gobernadora María Eugenia Vidal expone a una víctima de violencia de género.

La escena reavivó el debate sobre el modo adecuado de lidiar con una víctima de violencia de género desde el Estado y —también— sobre los potenciales usos electorales de las imágenes.

En la siguiente escena, la Gobernadora camina por el barrio rodeada de un equipo de gente, sube unas escaleras y golpea una puerta:

"Buen día, Horacio, soy María Eugenia Vidal, la Gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Sólo para avisarte que [...] ya sé lo que está pasando, que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola [...] Hasta luego", dice y se va. "No desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo", aparece escrito sobre las imágenes.

Si bien el video se difundió por las redes oficiales de la gobernadora, sí lo fue vía las de un senador de Cambieomos, que luego lo borró.

Pero ya era tarde: las réplicas eran infinitas y el debate se había desatado. Unas horas después, muchos y muchos usuarios decidían eliminarlo también para ir en la misma línea de la crítica y no revictimizar a la víctima.

En cuanto al debate, entre otras cosas, se le critica a la Gobernadora la falta de persepectiva de género en su intervención, el hecho de que sea una respuesta individual en vez de colectiva, y la exposición de la víctima (y no al victimario).

En 2015 dijimos Ni Una Menos para que el Estado de respuestas serias a un problema que es estructural, no para que se haga un uso electoral de la violencia machista. Este vídeo y la intervención de la gobernadora es todo lo que no queremos cuando exigimos políticas públicas. — 💚conurbana (@florencialcaraz) August 16, 2019

Además, queda abierta la pregunta sobre qué pasó con la joven, que comparte el barrio con el acosador, una vez que se apagaron las cámaras. Desde el Gobierno aseguran que se siguió el caso.

Lo q debería haber hecho #Vidal y el macrismo es dar respuestas con políticas públicas integrales a la problemática de la violencia machista. Para todas las q sufren esa situación. Con una gobernadora golpeando la puerta de un agresor no se soluciona el problema. Se agrava. — Mariana Carbajal (@Marian_Carbajal) August 16, 2019

Quienes acompañamos a mujeres en situación de vdg sabemos que estas sobre-intervenciones son desubjetivantes, riesgosas para la denunciante e inmovilizantes. El caso a caso y la gesta excepcional: lo contrario a las políticas públicas serias contra las violencias machistas — 💚Noelia Figueroa🇦🇷💚 (@Noelia_Figueroa) August 16, 2019

Vidal te muestra la cara de la víctima y no la cara al victimario. La desesperación es siempre la peor estrategia de campaña. — Luciano Galup (@lgalup) August 16, 2019

Mientras las horas pasaban, se descubrían nuevas informaciones: la protagonista del video aparece en las redes oficiales de la gobernadora en abril de este año. Pero no como víctima de violencia de género sino como parte de una historia de vida: "Hace 4 años [...] empezaron a hacer huevos de pascuas, souvenirs y desayunos para fechas especiales. Esta semana me mandaron unos huevos de regalo y hoy fui a visitarlas para agradecerles y conocer su emprendimiento. Compartimos unos mates y me contaron sus proyectos para seguir creciendo gracias a a las capacitaciones que llevamos adelante con el Ministerio de Producción", cuenta el posteo de la Gobernadora. En la foto se ve a la misma joven y a su madre.

En la propia Ley 26.485 (de protección integral a las mujeres) indica: "el respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece".

En el mismo sentido va el protocolo de prevención e intervención en situaciones de violencia contra las mujeres, elaborado por el propio Ministerio de Desarrollo Social de la actual gestión. Allí indican: "La confidencialidad es otro principio básico y ético en la intervención y tiene relación con la

información que se recibe y cómo se utiliza".

El abordaje sobre el tema se recomienda que sea integral. Sin políticas públicas, resulta imposible. Según el informe de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2018 de identificaron 255 víctimas directas.

Desde la RAF @abogfeministas repudiamos la utilización política de la violencia contra las mujeres que realizó la Gobernadora María Eugenia Vidal #NoEnNuestroNombrepic.twitter.com/iwQQoU7jfK — Yamila Carballido (@YamiCarballido) August 16, 2019

Pero además existe la 'Ley Micaela', aprobada a fines de 2018. La norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

Julia Muriel Dominzain

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!