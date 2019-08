Cuatro mujeres denuncian que el actor Daniel Masterson las drogó y violó con el encubrimiento de la Cienciología

Cuatro mujeres han denunciado al actor estadounidense Daniel Masterson de drogarlas y luego violarlas y han acusado que la Iglesia de la Cienciología, de la cual Masterson es un importante miembro, encubrió durante años los delitos.

De acuerdo con la demanda obtenida por The Blast, el actor del popular programa 'That '70s Show' presuntamente agredió y abusó de dos exnovias y de dos mujeres más entre 1999 y 2004.

La actriz Chrissie Bixler, quien tuvo una relación con Masterson por varios años, denunció que el actor la forzó a mantener relaciones sexuales en diversas ocasiones y que era "muy violento" cuando ella se negaba.

En una ocasión, cuando Bixler se negó a tener sexo con Masterson, él la arrastró "desnuda por el piso de su habitación mientras la reprendía por su apariencia", según el citado medio. Posteriormente, el actor la aventó desnuda al pasillo y cerró la puerta de la habitación.

Bixler también denunció que Masterson la obligó a unirse a la Iglesia de la Cienciología. Cuando se quejó con un empleado de la congregación del violento episodio, el trabajador le respondió que su obligación era satisfacer sexualmente a su pareja cuando esta quisiera.

Documentos judiciales también refieren que el perro de Bixler murió en circunstancias sospechosas y que en junio ella fue atropellada por un automóvil que la venía siguiendo.

Otras víctimas

La actriz Bobette Riales, quien sostuvo una relación con Masterson entre 2002 y 2004, denunció que el actor la drogó y la agredió sexualmente.

En la denuncia, Riales cita a testigos que afirman haber visto a un hombre afuera de la casa de la actriz tomando fotos.

Dos víctimas más, identificadas en la demanda como 'Jane Doe 1' y 'Jane Doe 2', refieren dos episodios similares con Masterson. Según las testigos, en varias ocasiones se sintieron mal y se desmayaron después de que el actor les ofreciera una bebida. Posteriormente, Daniel Masterson las habría agredido sexualmente.

La respuesta

En un comunicado enviado a Daily Mail por la defensa de Masterson, el actor calificó la denuncia como "más que ridícula".

"No voy a pelear con mi exnovia en los medios de comunicación como me ha estado molestando durante más de dos años. La venceré en la Corte, y espero con ansias que el público finalmente conozca la verdad y vea cómo esta mujer me ha engañado", señaló Masterson sobre la declaración de Bixler.

En la denuncia, las cuatro víctimas afirman que fueron intimidadas después de denunciar a Masterson y que la Iglesia de la Cienciología, incluyendo a su líder David Miscavige, conspiró para silenciarlas mediante espionaje.

En respuesta a Daily Mail, la Iglesia de la Cienciología calificó la demanda de "infundada" y las afirmaciones "ridículas y una farsa".