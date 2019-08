Instagram empieza a permitir a los usuarios denunciar publicaciones con informaciones falsas

Instagram agregó una nueva herramienta que permitirá a los usuarios reportar informaciones falsas en un esfuerzo por detener la propagación de bulos, informó Adam Mosseri, responsable de esta red social.

Stephanie Otway, portavoz de Facebook, la compañía propietaria, indicó por su parte que los usuarios podrán empezar a dar aviso sobre cualquier publicación que consideren engañosa y esta será revisada por verificadores de datos externos. Si bien las publicaciones no serán eliminadas, sí serán retiradas de la pestaña de "explorar" y de los enlaces con etiquetas.

"Estamos invirtiendo mucho en limitar la difusión de información falsa en nuestras aplicaciones y planeamos compartir más actualizaciones en los próximos meses " dijo Otway.

La vocera explicó que con esta nueva herramienta se busca también educar a programas de inteligencia artificial a identificar publicaciones falsas de manera automática.

La herramienta de verificación aún se está probando y por el momento funcionará solo en Estados Unidos. Para reportar un contenido como falso, solo se deberá hacer clic en la esquina superior derecha en el menú de tres puntos, seleccionar "reportar", seguido de "es inapropiado" y por ultimo elegir "información falsa".

A diferencia de Facebook, el creador de la publicación no será notificado y no sabrá si los verificadores de datos han decidido si su publicación es falsa o no.