Encuentran el cadáver de una española asesinada en Alemania

Una mujer fue encontrada muerta este viernes en Mannheim (Alemania) en circunstancias que apuntan como sospechoso de asesinato a su exnovio, según comunican las autoridades policiales de esa ciudad.

Trascendió que los oficiales inicialmente acudieron a la escena porque ese hombre se había arrojado al vacío desde su apartamento, ubicado en un quinto piso, ante la mirada de varios testigos en una calle del distrito de Rheinau.

El sujeto fue trasladado a un hospital, donde permanece con heridas graves. Al registrar su residencia, no obstante, hallaron el cuerpo de una joven con signos de apuñalamiento, por lo que se abrió una investigación por homicidio.

Según informa La Vanguardia, el consulado de España en Stuttgart indicó a EFE que una española fue asesinada en Mannheim, sin confirmar los demás detalles.

"Sí, estamos al tanto, pero no podemos dar ninguna información. La Policía dice que no podemos dar información hasta el lunes, por lo tanto no le puedo decir más", señaló un portavoz del consulado a esa agencia, precisando únicamente que la familia de la fallecida ha sido informada al respecto.