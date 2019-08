"No quiero tu bebida": revelan detalles del brutal puñetazo de Conor McGregor a un hombre en un bar

Luego de la difusión esta semana de las imágenes de una agresión protagonizada por el excampeón de la UFC Conor McGregor a un hombre en un bar de Dublín (Irlanda), un testigo ha revelado algunos detalles del incidente, ocurrido en abril pasado.

Según declaraciones de la fuente ofrecidas al periódico Irish Mirror, el peleador irlandés entró al establecimiento y ofreció a todos un trago de Proper No. Twelve, una línea de whisky lanzada por él. El hombre involucrado en el altercado se encontraba bebiendo con unos conocidos cuando McGegor intentó persuadirlo de que tomara de su licor. Sin embargo, el individuo se negó en dos oportunidades, algo que ofendió al luchador.

"Lo siguiente fue que [Conor] le dio un puñetazo en un costado de la cara. [La víctima] no sintió el dolor en ese momento, pero al día siguiente estaba hecho pedazos", asegura el testigo, cuya identidad se mantiene en secreto.

De acuerdo con el testimonio, el hombre en cuestión también es irlandés y tiene 50 años. Como resultado del problema no solo resultó con el rostro amoratado, sino además "muy conmocionado" y evitó salir de casa por varios días. Al parecer, "no quiere una disculpa ni dinero, solo quiere justicia por lo que le sucedió", cita el medio.

En abril la prensa irlandesa reportó que McGregor agredió al hombre después de un intercambio verbal en el que este le recordó al deportista la derrota sufrida el año pasado ante el ruso Khabib Nurmagomédov. No obstante, en otra publicación reciente del Irish Mirror se dice que en realidad la víctima había afirmado que no quería "beber esa mi****".

"McGregor le ofreció una bebida y dijo: 'No quiero beber esa mi****, no quiero tu bebida'. McGregor no estaba contento (...) Entonces se lanzó hacia él", describió un testigo.

La grabación de esos hechos, documentada solo ahora por el portal TMZ, provocó una investigación de las autoridades, que han interrogado al expeleador de artes marciales mixtas. Se presume que McGregor comparecerá ante una corte en octubre y podría ser acusado de asalto y obligado a pagar una indemnización.

