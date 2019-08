Diosdado tilda de "mentira" su supuesta reunión secreta con un alto funcionario estadounidense

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó este lunes como una "mentira" la información difundida por la agencia de noticias AP de una supuesta reunión secreta que sostuvo con un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump.

"Se ve como que AP quiere que yo legitime lo que ellos sacaron, una mentira, una manipulación, no no me pidas eso por favor", contestó Cabello a un reportero de esa agencia, en conferencia de prensa desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

#19Ago Ante el reportaje de AP, que insinúa que Diosdado Cabello se reunió con funcionarios estadounidenses, este recalcó que únicamente se reúne con cualquiera "bajo tres condiciones: aprobado por el presidente Maduro, por Venezuela y aquí en Venezuela" pic.twitter.com/bkCfRNKAEQ — Somos Tu Voz 🇻🇪 (@SomosTuVozV) August 19, 2019

El dirigente político recalcó que solo dialogaría con EE.UU. bajo tres condiciones:

Con la aprobación del presidente Nicolás Maduro.

Solo en nombre de Venezuela y en territorio venezolano.

Con interlocutores de alto nivel: "Yo me reúno con los dueños del circo, no con los que trabajan para ellos", dijo al respecto.

AP publicó que un alto funcionario del Gobierno estadounidense dijo, bajo el anonimato, que se había reunido en Caracas con Cabello. Sin embargo, la agencia no reveló el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro "por temores a que esa persona pudiera sufrir represalias".

Para Cabello, lo que busca el Gobierno estadounidense es dividir las fuerzas dentro del chavismo: "EE.UU. no debe meter ni sus manos ni sus garras en Venezuela", advirtió el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Yo se lo voy a repetir: el día que la oposición decida traspasar las barreras de la legalidad de la paz de este partido o que venga alguien a estar invocando fuerzas extranjeras que invadan a Venezuela, pase lo que pase, Nicolás Maduro y mi persona estaremos en la misma fila, defendiendo la patria", puntualizó el dirigente chavista.

