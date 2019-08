Rusia muestra en acción su temible dron pesado de ataque capaz de estar en el aire más de 24 horas (VIDEO)

Rusia ha probado con éxito su nuevo dron pesado de ataque Altius-U. El primer vuelo de este vehículo no tripulado, que tiene un peso de seis toneladas, ha sido publicado este martes por el Ministerio ruso de Defensa. Según detalló el organismo, el aparato se desplazó en régimen completamente automático a una altitud de hasta 800 metros y su vuelo se prolongó por espacio de 32 minutos.

"Es capaz de realizar todo el espectro de misiones de reconocimiento", además de permanecer en el aire más de un día, precisan en el Ministerio. "Una de las características especiales del Altius-U es el uso de un canal de control satelital que hace que el radio de su aplicación sea casi ilimitado", agregan desde el organismo.

El video compartido por el Departamento militar en su canal de YouTube muestra al dron acelerando a lo largo de la franja de un campo de aviación militar no identificado, hasta finalmente despegar en el aire. El clip asimismo muestra varias maniobras perpetradas por el vehículo en el aire y, finalmente, su regreso al campo y aterrizaje.

Últimamente el mando militar ruso ha prestado más atención al desarrollo doméstico de vehículos aéreos no tripulados, y los resultados no han tardado en manifestarse. Así, han sido desarrollados en Rusia varios modelos de drones de reconocimiento y el primer dron de ataque pesado, el Altius-O. Este avión armado no tripulado, con una masa de más de 7,5 toneladas, fue presentado el año pasado.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!