"Algo se me salió por abajo": La leyenda de la WWE 'Stone Cold' revela el 'tropiezo' más incómodo de su carrera

El múltiple excampeón de la World Wrestling Entertainment (WWE), 'Stone Cold' Steve Austin, ha revelado que en una ocasión se defecó encima durante una pelea.

La leyenda de la lucha libre hizo esa revelación en una entrevista para el programa de televisión 'Hot Ones' emitida la semana pasada. Cuando el presentador le preguntó si el mito urbano sobre el incómodo momento era cierto, Steve Austin respondió que sí, que fue verdad.

El incidente ocurrió en 1996, durante una pelea contra el excampeón de la WWE, 'Yokozuna', en el marco de una gira por Sudáfrica. "Cuando me levantó y me golpeó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, llevaba bañador negro", relató Austin entre risas.

El siguiente video se corresponde con la pelea en la que ocurrió el incómodo momento sufrido por 'Stone Cold'.

"Estaba acostado sobre la lona y me defequé. Lo miré y le dije: 'Yok, vamos a casa', lo que en la lucha libre significa 'terminemos la pelea y salgamos de aquí'", detalló. Fue entonces cuando 'Yokozuna', quien pesaba alrededor de 270 kilógramos, se subió a una esquina, forzó la rotura de las cuerdas y cayó tendido, facilitando el triunfo de su contrincante.

Tras la pelea, 'Stone Cold' se fue al vestuario y se dio una "buena ducha". "Muchas veces cuando haces viajes internacionales y hay un cambio en la dieta, estas cosas pasan", comentó.

Steve Austin, de 54 años, está considerado uno de los mejores luchadores en la historia de la WWE y forma parte del Salón de la Fama de esa empresa de entretenimiento deportivo. En 2004 se retiró por una lesión en la columna, pero desde entonces ha hecho varias apariciones esporádicas a petición de los aficionados de la lucha libre.

